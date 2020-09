Podemos cree que puede "allanar" que se puedan dar acuerdos en el Congreso entre PSOE y EH Bildu

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, cree que Unidas Podemos puede "allanar" que se puedan dar acuerdos en el Congreso entre PSOE y EH Bildu y espera que la coalición abertzale sea "sensata" a la hora de establecer sus condiciones en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Gorrotxategi se ha referido, de esta manera, al encuentro mantenido este jueves por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y EH Bildu para abordar los presupuestos.

Cuestionada por el hecho de que la negociación presupuestaria con EH Bildu la haya comenzado la parte del Gobierno central representada por Unidas Podemos y no el PSOE, ha asegurado que tiene "mucho que ver" con el planteamiento que defienden de "unir las tres izquierdas vascas" y del papel que puede tener Unidas Podemos "en esa unión".

A su juicio, han pasado "muchos años" en los que EH Bildu y el PSE-EE se han "dado la espalda". "Muchos años de reticencias (...), muchos años de dolor, de sufrimiento, muchas mochilas, muchas cosas para superar y que dificultan el acercamiento", ha añadido.

Gorrotxategi ha asegurado que, sin embargo, Unidas Podemos "no tiene esas mochilas" y tienen muy claro que "los tiempos políticos son otros" y que, si la izquierda no se une, "jamás conseguirá gobernar en Euskadi".

En este sentido, ha afirmado que lo que ocurre en el Estado y con el Gobierno central es "el reflejo de esas circunstancias" y ve "difícil" que EH Bildu y el PSOE "ellos solos lleguen a acuerdos en el Congreso", pero cree que "es más fácil que ese camino se allane si participa Unidas Podemos".

En relación a las condiciones establecidas por EH Bildu de cara a la negociación presupuestaria, Gorrotxategi ha indicado que la coalición soberanista "tiene que ser lo suficientemente sensata como para saber qué condiciones puede poner y qué condiciones no puede poner y qué es lo que prima, si prima más el acuerdo presupuestario u otra serie de cuestiones partidistas o pequeños triunfos que llevarse a casa".

Ante el planteamientos de EH Bildu de poner sobre la mesa la política penitenciaria, ha afirmado que Unidas Podemos también está de acuerdo en la necesidad de cambios porque la actual política "ha sido una política de agravio comparativo en contra de esos presos" y, "si en su día, podía ser criticable por no ser respetuosa con los derechos humanos, hoy en día, es absolutamente incomprensible" porque esa "política de excepcionalidad es absolutamente indefendible desde ninguna posición".

Por otra parte, ha afirmado que no hay "contradicción" en que en Madrid el gobierno del que forma parte Unidas Podemos, busque como socios al PNV y en Euskadi Elkarrekin Podemos haga oposición a la formación jeltzale.

Gorrotxategi ha asegurado que son "ámbitos y contextos distintos" y ha señalado que, aunque los "agentes de acuerdo" pueden ser diferentes, "no hay contradicción en el objeto de los acuerdos".

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU ha señalado que el PNV en Euskadi juega "el papel de defensor de los intereses de Confebask y del ejecutor del neoliberalismo en Euskadi", mientras que en Madrid su papel "no es tomar ese tipo de decisiones sino otras más en la línea de respeto por los derechos humanos o el autogobierno".

Por tanto, ha manifestado que sus líneas de actuación en Euskadi y en Madrid "son distintas" y, "por eso, también sus socios aquí o allí, son distintos". Según ha apuntado, la contradicción no está "en con quién hablas sino en de qué hablas". "Y en el qué hablamos, qué acordamos, no hay contradicción", ha agregado.

Gorrotxategi ha añadido que, en manos del PNV, en Madrid "no está el ejercer una política neoliberal" porque está "fuera de sus competencias". "Por eso no se le ve al PNV como ejecutor del neoliberalismo en España porque lo hace en Euskadi, donde tiene su parcela de competencias, en Madrid tiene otras competencias, otras áreas de influencia. En Euskadi puede ser la punta de lanza del neoliberalismo pero en España, no, porque no le compete y ahí si puede ejercer ese papel de apoyo a una mayoría de progreso", ha apuntado.

Por otra parte, respecto a las diferencias que han podido surgir entre PSOE y Unidas Podemos, ha indicado que van surgiendo "cuestiones que incomodan y dificultan y son piedras que surgen en el camino", pero cree que es "natural porque son formaciones distintas". Gorrotxategi ha señalado que trabajan para que el "ámbito de lo común sea cada vez más grande y las divergencias cada vez menos contrapuestas".