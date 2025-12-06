Podemos critica que el PSOE tiene un "problema de machismo" y trata de esconder "los trapos sucios" del caso Salazar

Archivo - El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna durante una rueda de prensa, previa a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Sena, ha criticado que el PSOE no solo tiene un "problema de corrupción" con el caso Koldo sino también "de machismo" a tenor de su actuación ante las denuncias de mujeres contra al excargo de Moncloa y Ferraz Francisco Salazar.

En declaraciones a los medios al acudir al acto de conmemoración en el Congreso, el dirigente 'morado' ha proclamado que ante denuncias de presunto acoso sexual hacen falta "protocolos para que las mujeres se sientan protegidas en cada organización política, en lugar de meter los trapos sucios debajo de una alfombra como parece que estos días se está viendo en el PSOE".

Aparte, Sánchez Serna ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó en una entrevista que el feminismo "había ido demasiado lejos" en España porque tenía amigos de 40 y 50 años que se sentían molestos.

"Al final parece que sus amigos han sido el señor Ábalos, el señor Koldo, el señor Salazar y parece que el PSOE ya no tiene solamente un problema de corrupción, sino que tiene un problema de machismo", ha zanjado.