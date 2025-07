Podemos critica que Sánchez no puede liderar la regeneración y solo espera "medidas cosméticas": Busca "sobrevivir"

Insiste en que esta crisis no se solventa con una moción de confianza ni reemplazando "un líder del PSOE por otro"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que solo espera "medidas cosméticas" en materia anticorrupción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia de este miércoles en el Congreso y ha proclamado que está incapacitado para liderar la regeneración democrática que necesita el país. Es más, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo solo busca "sobrevivir políticamente"

No obstante, ha vuelto a incidir en que a su juicio la crisis provocada por el caso de presunta corrupción del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán no se soluciona ni con una cuestión de confianza, ni con una moción de censura o "cambiar de cromos" y "sustituir a un líder del PSOE por otro", dado que esta formación ya ha demostrado que cuando gobierna "mete la mano en la caja" siguiendo la lógica del bipartidismo.

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha expresado su sospecha de que la intervención de Sánchez será "decepcionante" porque, bajo su criterio, si su preocupación por la corrupción de la trama Koldo fuera sincera, ya habría comparecido hace mucho tiempo. De hecho, ha espetado que es "muy mala señal" que haya dado explicaciones antes a su partido que en la Cámara Baja.

Por tanto, ha acusado al presidente de no tener un "compromiso real para terminar con la corrupción en su partido" ni "tampoco con el machismo" --en clara alusión a las denuncias contra el exdirigente Paco Salazar-- y que el afán de Sánchez solo radica en desviar la atención sobre este escándalo mediático y su responsabilidad de haber nombrado a dos exsecretarios de Organización del PSOE acusados de presuntas irregularidades, para ver si así con el verano amaina la polémica.

EL INCENDIO DEL CASO KOLDO YA HA "ARRASADO" CON SU CREDIBILIDAD

Así, Belarra ha sentenciado que solo ve a Sánchez preocupado por "tratar de sobrevivir políticamente", pero ha lanzado que eso no va a ser posible porque el "incendio" del caso Koldo ya ha "arrasado con todo", sobre todo con lo más importante para un dirigente que es su credibilidad ante la ciudadanía.

De esta forma, ha reafirmado que Sánchez no es parte de la solución a esta crisis porque es parte del problema, dado que el PSOE ha demostrado ser la misma formación "caoba", en referencia a la etapa del felipismo. Y ante ello ha insistido en que Podemos se va a centrar en reforzar una alternativa al bipartidismo "corrupto" de PP y socialistas.

"Esto que dicen el PSOE y el PP de que la corrupción es un hecho consustancial a la vida pública nosotros no lo compartimos. En once años de vida de Podemos con responsabilidades de gobierno estatal, autonómico y municipal, no tenemos ni un solo caso de corrupción. Sí se puede elegir a representantes públicos que estén limpios y que tengan un compromiso firme con la regeneración democrática", ha zanjado.

Por otro lado, ha desgranado que en lo relativo a su comparecencia en el Congreso para informar de la última cumbre de la OTAN, Podemos volverá a reclamar que España salga de la Alianza Atlántica y el fin de las bases militares de EEUU en Rota y Morón.