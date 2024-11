Podemos critica la "torpeza" del Gobierno al "condicionar" ayudas a los afectados con los PGE

Desgrana que pueden desplegarse medidas ambiciosas sin nuevas cuentas públicas, como ocurrió en 2020 durante la crisis del Covid-19

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha tildado de "torpeza" que el Gobierno "condicione" ayudas a los valencianos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para los que todavía "no tiene apoyos suficientes".

Así lo ha trasladado fuentes de la formación después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya afirmado que las ayudas por la DANA impactarán en el déficit y ve los PGE "más necesarios" que antes.

Todo ello después de aprobar el primer paquete de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros para los afectados por el temporal, valorado en 10.600 millones de euros.

Podemos ha solicitado al Gobierno que "traiga cuanto antes" un escudo social "fuerte" para las familias afectadas por la DANA y que "no condicionen esas ayudas a unos PGE que aún no han empezado a negociar y para los que no tienen apoyos suficientes".

Para los morados, no hace falta tener nuevas cuentas públicas para sacar adelante un "plan ambicioso y urgente de ayudas", como se vio en 2020 a raíz de la pandemia del Covid-19.

Lo importante, han resaltado desde la formación, es que el Ejecutivo asuma su responsabilidad de "tomar el mando en una de las situaciones más graves" que ha vivido el país en los últimos años y declarar el estado de alarma, para poder poner en marcha de la forma "más rápida y más eficaz" medidas ambiciosas.

Al respecto, Podemos ha recordado que ya ha propuesto la paralización total del pago de hipotecas y de alquileres, intervención de los precios de los alimentos y demás bienes básicos, y multas ejemplares a las empresas que pusieron en riesgo a la gente durante los peores momentos de la DANA, entre otras iniciativas.

"Para nada de esto hacen falta presupuestos. Eso es un debate completamente distinto y, además, los valencianos no pueden esperar hasta febrero", han zanjado.