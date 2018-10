Podemos dice que el PSOE no ha intentado negociar con ellos el techo de gasto y que "la llave" la tiene el PP

Publicado 25/07/2018 15:03:30 CET

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos todavía no ha desvelado si va a apoyar o no la senda de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto diseñados por el Gobierno, aunque sí tiene claro que las cifras no les gustan. De hecho, fuentes del partido morado aseguran que el Ejecutivo no ha intentado negociarlas con ellos y que lo que han planteado está pensado para gustar más al PP, que es quien tiene "la llave" para aprobarlos con su mayoría absoluta en el Senado.

La formación liderada por Pablo Iglesias --quién ahora está de baja por paternidad-- lleva días sugiriendo un posible voto en contra en el Pleno que tendrá lugar este viernes, argumentado que no les convencen las cifras. No obstante, todavía no han anunciado una decisión definitiva.

"Nosotros estamos debatiendo sobre este tema pero ya hemos anunciado que no nos convencen las cifras que pone encima de la mesa el Gobierno y sobre todo que este tema no está en nuestra mano", ha asegurado este miércoles en el Congreso la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra.

La parlamentaria navarra, quien se encarga ahora de liderar las conversaciones con los grupos por la baja de maternidad de la portavoz titular, Irene Montero, ha hecho referencia así a la ley estabilidad presupuestaria que otorga al Senado la posibilidad de tumbar los objetivos de déficit y el techo de gasto.

"El cerrojazo que puso el señor Cristóbal Montoro --exministro de Hacienda-- con la ley de estabilidad presupuestaria hace que la llave de este tema lo tenga el PP. Es un drama para nuestro país, pero es la realidad. La llave la tiene el PP", ha denunciado.

CIFRAS MÁS DEL GUSTO DEL PP QUE DE PODEMOS

Según el partido morado, este es el motivo por el cual el Ejecutivo de Sánchez ha planteado una senda de estabilidad presupuestaria que, aunque da un mayor margen a las administraciones, está diseñado, a su juicio, para gustar más al PP que a Podemos, según explican las fuentes consultadas.

Y en esta línea, los 'morados' señalan que el PSOE apenas ha entablado conversaciones con ellos para tratar de negociar un techo de gasto que sí cumpla con los requisitos que, a su juicio, hacen falta para sacar adelante medidas progresistas que mejoren las condiciones de vida de la mayoría social.

Por ello, llegados a este punto, Podemos insiste en que el sentido de su voto en el Pleno del viernes no influirá a la hora de decidir si salen o no adelante los objetivos de déficit y el techo de gasto, ya que la última palabra la tendrá el PP en el Senado, en el caso de que superen el trámite en el Congreso.