Podemos dice que Sánchez no puede pedir perdón por la ley del 'solo sí es sí' y luego "aliarse con la extrema derecha"

La coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede pedir perdón por la ley del 'solo sí es sí' y luego "aliarse con la extrema derecha" para reformarla. "Es incomprensible", ha añadido.

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Garrido se ha referido a la reforma de la ley integral de libertad sexual y las negociaciones por parte de los socialistas con el resto de partidos.

Tras indicar que Unidas Podemos ha tendido la mano desde el primer momento en que comenzó la rebaja de penas, ha censurado que el PSOE haya actuado "de manera unilateral planteando una propuesta no consensuada y eliminando además el corazón de la ley que es el consentimiento".

"Hemos intentado por activa y por pasiva consensuar enmiendas para ir unidos y no lo hemos logrado. El bloque de investidura lo tiene bastante claro pero no sé por qué el PSOE se alía con la derecha y la extrema derecha... Si es así, finalmente será el voto de la vergüenza", ha remarcado. A su juicio, reformar la ley es "desvirtuarla" ya que supone regresar "al paradigma del Código Penal anterior al eliminar el consentimiento".

Garrido se ha referido además al hecho de que el presidente del Ejecutivo pidiera este domingo "perdón a las víctimas por los efectos indeseados" de la ley y ha sostenido que más allá de ello "hay que dar una respuesta única y coherente a esa problemática". "No puedes pedir perdón a las víctimas y luego aliarte después con la extrema derecha para reformar la ley. Es incomprensible", ha indicado.

LEY DE VIVIENDA Y SAREB

Respecto a los acuerdos del Gobierno central con ERC y EH Bildu para desbloquear la ley de Vivienda y al anuncio del presidente Pedro Sánchez de que el Ejecutivo aprobará este martes en el Consejo de Ministros la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, Garrido ha advertido que Unidas Podemos lleva tiempo pidiendo que esos inmuebles formen parte del parque público de alquiler.

"Cuando ayer el presidente del Gobierno salió sacando pecho de esa medida, que me parece bien, me pregunté por qué no se hizo hace seis meses o un año", ha expresado, para añadir que el PSOE ha cambiado de opinión en esta cuestión por estar "en campaña electoral".

Además, ha advertido del posible mal estado en que se puedan encontrar esas viviendas y ha incidido en que la Sareb tiene pocos inmuebles en Euskadi, "quizá no lleguen a una veintena".

Por último, ha considerado que la unidad de la izquierda es un "elemento fundamental para parar el avance de la derecha y extrema derecha".

"En Euskadi hemos recosido todo el espacio de la izquierda vasca, vamos en confluencia y creemos es la mejor manera de plantear una alternativa. Creemos que eso también se debe dar en el Estado y soy muy positiva. Creo que iremos juntos en la contienda electoral", ha finalizado.