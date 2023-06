El dirigente de Podemos que registró el partido 'Juntas Sí se Puede' apunta como opción a listas por Segovia

Carlos Gil envió un escrito al Ministerio del Interior para eliminar la nueva formación

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El coportavoz provincial de Podemos Segovia Carlos Gil Cuevas apunta como posible integrante de las listas por esta provincia al Congreso en la candidatura de Sumar a las elecciones generales del 23J.

Precisamente, es el dirigente de Podemos que la semana pasada inscribió un nuevo partido, 'Juntas Sí se Puede' en plena negociación con la coalición y luego él mismo pidió retirar.

Desde la cuenta oficial de Podemos Segovia publicaron esta mañana un tuit subrayando que la Ejecutiva autonómica se decantaba por designar a Gil Cuevas como cabeza de lista por dicha circunscripción, que es una de las que le corresponde a esta formación en virtud del acuerdo de coalición suscrito con Sumar. Así, enfatizaba que en las generales había mucho en juego y desde Segovia también suman.

No obstante, este mensaje en redes ha sido luego retirado y desde el partido indicaron que la cuestión del número uno por Segovia aún no estaba aclarada. En el caso de no haber primarias internas, los cabezas de listas al 23J vienen elegidos por las direcciones regionales.

Cuevas generó revuelo la semana pasada cuando presentó la inscripción de la nueva formación 'Juntas Sí se Puede', indicando como sede social la misma dirección que la base central de los morados en Madrid, ubicada en la calle Francisco Villaespesa.

Así, se incluía un logotipo con el nombre Juntas Sí se Puede, una página web y el propio Cuevas, que es miembro del Consejo Ciudadano estatal de Podemos figura como representante legal.

No obstante, rápidamente fuentes de Podemos explicaron que desconocían el registro de este partido y aseguraron que se trataba de un "error" que se estaba subsanando, al dirigirse al Ministerio del Interior para que eliminaran dicha formación.

Según ha podido comprobar Europa Press, el propio Cuevas ha dirigido un escrito firmado por él y otras dos personas para solicitar que se suprima a 'Juntas Sí se puede' del registro de partidos de Interior a todos los efectos. Además, han recibido una comunicación del Ministerio en que se da por recibida y cursada la solicitud de retirada de dicho partido.

PESO DE PODEMOS EN LA CANDIDATURA

De cara a los comicios del 23J, Sumar reserva para Belarra el quinto puesto de la lista por Madrid mientras el cuarto por Barcelona es para la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge.

Además, ostentan los cabezas de lista por Murcia (que recae en Javier Sánchez Serna), Navarra (para la eurodiputada Idoia Villanueva), Guipúzcoa (Pilar Garrido), Álava (Roberto Uriarte), Granada (Martina Velarde) y Las Palmas (para la consejera en funciones Noemí Santana).

También se les asigna los primeros puestos en Ávila, Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Palencia, Segovia y Teruel, aunque en principio esas circunscripciones tienen menos posibilidades de obtener escaños.