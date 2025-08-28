Podemos espera ver a Mañueco en el banquillo por los incendios y avisa: Quien le vote será "responsable" de su gestión

Archivo - El secretario de Organización y Portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa, a 2 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Insiste en que hay una "responsabilidad penal" y denuncia que empresas privadas contratan bomberos sin experiencia por Internet

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha expresado su deseo de ver sentados en el banquillo al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y a su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión "absolutamente criminal" de los incendios que están azotando a la comunidad.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'Mañaneros 360' de TVE, que ha recogido Europa Press, en la que también ha avisado de que quien vote al PP en las elecciones que Castilla y León celebrará en marzo de 2026 será "responsable" de "gestiones criminales" y "negligentes" como "esta".

Una semana después de que su partido anunciara que llevará a la Junta de Castilla y León ante la Fiscalía, Fernández ha compartido que espera que Mañueco y Suárez-Quiñones "tengan que sentarse ante los tribunales de Justicia" por su "responsabilidad penal" en la gestión "absolutamente criminal" de los incendios.

Además, en una entrevista en 'Boca de todos' de Cuatro, recogida Europa Press, el portavoz de Podemos también ha denunciado que el Ejecutivo autonómico ha "desmantelado, precarizado, y privatizado" los operativos de prevención y extinción de incendios lo que, unido al cambio climático, ha llevado a los incendios y a la muerte de cinco personas en la región.

CONDICIONES DEPLORABLES

Asimismo, ha lamentado las condiciones laborales "deplorables" de los agentes y técnicos medioambientales, así como que empresas privadas a través de plataformas 'online' de contratación como Infojobs hayan buscado a bomberos forestales para Castilla y León "sin ningún tipo de experiencia previa en el asunto".

"Creemos que es una gestión absolutamente criminal, que es una gestión nefasta. Insisto, más allá de las responsabilidades políticas, que exigimos la dimisión, creemos que pueden haber responsabilidades penales y por eso vamos a ir a la Fiscalía", ha afirmado el portavoz de Podemos, que ha puesto en valor a los bomberos forestales por cuidar a los ciudadanos y salvar bosques y montes.

Con todo, ha recordado que en marzo de 2026 tendrán lugar las elecciones en Castilla y León y que el PP es "culpable de esta gestión criminal" de los incendios. Por ello, ha avisado de que "si la gente en marzo del año que viene sigue votando al Partido Popular" será "responsable de gestiones criminales como esta".

EL GOBIERNO DEBERÍA HACER DECRETADO EL NIVEL 3

El portavoz de Podemos también ha arremetido contra el Gobierno por no haber decretado el nivel 3 de emergencia, con el que el Ejecutivo asumiría la gestión de los incendios, ante la "necedad" y la "ineptitud" de los gobiernos del PP.

"El Gobierno de España tenía que haber decretado el nivel 3 de emergencia porque cuando hay una gestión tan calamitosa que provoca una devastación tan enorme, con muertos incluidos, con la destrucción total del patrimonio natural en estas comunidades y con miles de animales también muertos, creemos que el Gobierno de España tenía que haber sido mucho más proactivo", ha añadido.

De haber decretado ese nivel, en su opinión, el Ejecutivo podría haber mandado "todavía muchas más tropas" o "todos los operativos que fuesen necesarios" para ayudar a combatir los incendios.