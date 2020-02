Podemos Euskadi advierte de que solo Pablo Iglesias puede afirmar si avala a alguna candidatura de las primarias

Publicado 24/02/2020 10:33:44 CET

Cree que "a veces se confunde ser leal con ser acrítico" y sostiene que "no está bien cuestionar la lealtad de ningún compañero"

BILBAO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha afirmado que únicamente el líder de la formación, Pablo Iglesias, puede afirmar si avala alguna candidatura de las primarias y ha incidido en que quien vaya a votar en el proceso "verá que en la candidatura de Miren Gorrotxategi no aparece por ningún lado el nombre de Pablo Iglesias".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Martínez se ha referido al proceso de primarias de cara a determinar su candidata a la Lehendakaritza, cita a la que concurren Rosa Martínez --quien cuenta con su apoyo-- y Miren Gorrotxategi, que días atrás manifestó contar con "el aval de Pablo Iglesias".

Lander Martínez ha considerado que se trata de una cuestión que solo lo puede afirmar el secretario general de la formación a nivel estatal y, por ello, quien vaya a votar "verá que en la candidatura de Miren Gorrotxategi no aparece por ningún lado el nombre de Pablo Iglesias".

Asimismo, Martínez ha sostenido que "a veces se confunde ser leal con ser acrítico" y ha advertido de que "no está bien cuestionar la lealtad de ningún compañero" después de que Gorrotxategi indicara que ella siempre había sido leal a Iglesias.

"No cuestiono la lealtad a Pablo Iglesias ni a mi persona como secretario general por el hecho de plantear una opción alternativa. En este caso Miren Gorrotxategi no está de acuerdo conmigo y no pasa nada porque eso no es una deslealtad", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que en el caso de que no ganase las primarias Rosa Martínez --quien cuenta con el aval de la Dirección-- eso no tendría repercusión en Podemos Euskadi ya que se trata solo de dilucidar la candidatura que representará a Podemos en las elecciones. No obstante, sí ha reconocido que se tendría que ver "cómo empastamos la relación entre el partido y el grupo parlamentario".

EQUO

Respecto al hecho de que Equo no vaya a concurrir a las elecciones del 5 de abril en la coalición Elkarrekin Podemos-IU tras la decisión de la Dirección estatal de Podemos, Martínez ha valorado que en Euskadi la relación con la formación ecologista es "buena y ha dado muchos frutos".

"Pero no podemos obviar que nuestras organizaciones a nivel estatal se han distanciado y eso ha impactado en la realización de la coalición", ha añadido.

VERTEDERO

Por lo que respecta a la situación generada en Zaldibar tras el derrumbe del vertedero, donde dos operarios siguen sepultados, Martínez ha considerado que políticamente el asunto no está zanjado ya que las explicaciones del lehendakari no produjeron "satisfacción plena, en Zaldibar todavía suceden cosas, y hay incendios y municipios que respiran dioxinas".

"Hay que descubrir si hay una posible cadena de negligencias o no y por qué se ha derrumbado. También hay un debate más amplio sobre lo peligroso que es para el medio ambiente y la salud que haya cada vez más vertederos privados y la gestión de residuos sea un negocio", ha añadido.

Por último, y cuestionado por si ve apropiado pedir dimisiones por esta cuestión, Martínez ha afirmado que "primero se requiere investigar lo que ha sucedido y pedir más explicaciones".