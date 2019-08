Podemos Euskadi no descarta "otras opciones" para evitar elecciones en caso de que no haya coalición con PSOE

Publicado 28/08/2019 12:25:16 CET

SAN SEBASTIÁN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha afirmado este miércoles que si bien la "prioridad es tener un Gobierno de coalición" en España en el que PSOE y Unidas Podemos compartan Consejo de Ministros, y hay "una buena base de acuerdo", en caso de que esto no se logre ha reconocido que analizarán "otras opciones" si lo ven "necesario" para evitar ir a unas nuevas elecciones.

En una entrevista en euskara en Euskadi Irratia recogida por Europa Press, Martínez ha insistido en que la "apuesta" de Podemos Euskadi, en línea con la postura del Consejo de Coordinación estatal, es que se logre un Ejecutivo central "de coalición" con PSOE, ya que "el momento político lo pide". "Las fuerzas del Congreso también lo ven así", ha apuntado.

No obstante, Martínez es el primero de los 'barones' autonómicos de la formación morada que abre la puerta a valorar otras opciones en caso de que la coalición no sea posible. Hasta el momento, desde la Ejecutiva de Podemos han rechazado cualquier otra oferta que no pase por que miembros de la formación entren en el Gobierno.

En este sentido, el líder vasco de Podemos ha afirmado que "siempre" defenderá ese Gobierno de coalición, pero "la prioridad tendría que ser evitar las elecciones". "Entonces, ahora nos toca pensar en un Gobierno de coalición, y si llega el momento de tomar una decisión, acaso tendríamos que abrir nuestro marco", ha reiterado.

POSIBLE NUEVA CONSULTA A LAS BASES

Sobre si llevarán a cabo una nueva consulta a las bases en esa hipótesis, Martínez ha indicado que "puede que se tenga que hacer" si

se cambia de fórmula o el programa, pero, en todo caso, "habrá que verlo después de las negociaciones".

El dirigente de Podemos Euskadi ha advertido de que si se va a unos nuevos comicios generales "existe el peligro de que aumente la abstención" y "un peligro grande, además". "Lo que no se puede hacer es llamar a la gente a votar varias veces hasta que consigamos los resultados que queremos", ha opinado.

A su juicio, tienes que "jugar" con los resultados logrados y "si no estás de acuerdo, trabajar mejor para las próximas elecciones". "No podemos forzar las elecciones cada año, la gente se va a hartar", ha opinado.

Además, ha señalado al líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que si necesita "una razón más" para un Ejecutivo de coalición la tiene en una posible alianza de PP, Vox y Ciudadanos. En este sentido, ha alertado de que "puede ser peligroso" teniendo en cuenta el sistema electoral actual en el que "los partidos políticos grandes tienen una ventaja y una desventaja con la fragmentación del voto".