Podemos e IU dispuestos a retomar la negociación para hacer oficial el asturiano

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos Asturias e IU-IX mantienen la puerta abierta para retomar las negociaciones sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y poder reconocer así la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano.

Sin embargo, desde Foro señalan que no ha habido más contactos después de la reunión de este lunes, momento en que quedó paralizada ante la falta de acuerdo por la exigencia del partido de Adrián Pumares de vincular el proceso estatutario a una reforma fiscal, una opción que ha sido rechazada por la izquierda parlamentaria.

La reforma del Estatuto requiere una mayoría reforzada de 3/5 de la Junta General, lo que supone 27 de los 45 escaños del parlamento autonómico. Los diputados de PSOE, Podemos e IU suman 26, por lo que resulta necesario el voto del portavoz de Foro, Adrián Pumares, para alcanzar la mayoría necesaria.

Este martes, la consejera de Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, calificó de "extinguidas" las negociaciones, ya que, para Piñán, ha quedado claro que Foro no apuesta por la oficialidad.

Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, Pumares ha querido aclarar que no le "consta" que la Consejera de Cultura participase en las negociaciones, por lo que no ha entrado a valorar su opinión. Con todo, ha confirmado que no ha habido más contactos con las otras formaciones favorables a la reforma después de la reunión de este lunes.

Por su parte, desde Podemos Asturies, el diputado Rafael Palacios ha afirmado que las negociaciones "no están ni extinguidas ni cerradas". "Repetimos una y otra vez que nuestras manos y nuestros teléfonos están abiertos las 24 horas para retomar las negociaciones y la puerta está abierta siempre para hablar, para negociar y para debatir sobre la oficialidad de las lenguas propias de Asturias y la reforma estatutaria", ha indicado.

En ese sentido, el diputado ha indicado que su formación no acepta por el momento que sea imposible encontrar "las vías de acuerdo para resolver la anomalía democrática que vive Asturias por la falta de reconocimiento de sus lenguas propias".

Por su parte, fuentes de IU-IX han indicado a Europa Press que están dispuesto a retomar la negociación sobre el Estatuto. Eso sí, para ello es necesario una nueva propuesta por parte de Foro Asturias.

La coordinadora de la formación de esta semana aprobó una resolución por unanimidad donde se indica que un derecho como la oficialidad "no puede utilizarse para poner en riesgo el Estado social y las políticas de redistribución de la riqueza".

"Admitir la propuesta de Foro para suprimir o rebajar el impuesto de sucesiones supone un ataque directo a estas políticas y que afectaría a corto plazo a la beligerancia de toda la derecha española hacia el modelo fiscal de nuestra comunidad autónoma", han indicado, para señalar que en la actual situación sanitaria discutir sobre supresiones o rebajas fiscales es "sencillamente obsceno e inaceptable".