Podemos llama al Gobierno a resolver el problema del transporte pese a que la "ultraderecha" se infiltre en protestas

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha emplazado al Ejecutivo a resolver la problemática que padecen los transportistas, aunque reconoce que la "ultraderecha" está aprovechando ese "malestar" para "infiltrarse" en las protestas.

"Que la ultraderecha esté aprovechando el malestar de algunos sectores para infiltrarse, para engañarlos (porque no defienden sus intereses) y para desgastar al Gobierno no significa que los problemas de esos sectores no sean reales. Muchos lo son, y el Gobierno debe resolverlos", ha apuntado en un comentario en Twitter.

El Gobierno reforzó desde el miércoles todos los dispositivos ante los problemas en la cadena de suministros de bienes y alimentos debido al paro convocado por la Plataforma Nacional, un sector minoritario de transportistas con el que se niega a sentarse a negociar por ser "violentos" y "ultras en muchos casos apoyados por la ultraderecha", según la ministra del ramo, Raquel Sánchez.

La última noche de 'piquetes' por este paro ha dejado cinco accidentes leves en varios puntos de la A-6, en León sentido Madrid, por el lanzamiento de neumáticos en llamas, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, que por segundo día consecutivo ha desplegado a más de 20.000 guardias civiles y policías nacionales en los principales centros logísticos.