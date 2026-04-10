Podemos llama al PP "lacayo" de Trump por la "idiotez" de comparar detención de militar en Líbano con control de tráfico

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha acusado este viernes al PP de ser "lacayo" del presidente estadounidense, Donald Trump, por haber dicho su portavoz en el Congreso la "idiotez" de comparar la detención por Israel de un 'casco azul' español con una retención por un control de tráfico.

Este jueves, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que no tenía información de por qué había estado retenido el militar, después de que se parase al convoy logístico de la misión de la ONU en el Líbano (FINUL). Pero añadió después: "Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida".

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, la exministra de Igualdad ha tildado de "absoluta vergüenza" la relación que mantiene el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo con "las dos amenazas para la humanidad", haciendo referencia a Estados Unidos e Israel.

"Es la prueba evidente de que esta gente la tenemos que echar de todas las instituciones", ha espetado Montero, al tiempo que ha dudado de que un hipotético gobierno del PP fuera a garantizar la defensa de los españoles.

En este sentido, Montero se ha mostrado atónita por la "indecencia" de las declaraciones de la portavoz 'popular' en el Congreso. A su entender, la detención por Israel del militar español "es una cosa muy seria", independientemente de la duración, dado que se trata también de una "demostración de fuerza" por parte del país liderado por Bejamin Netanyahu.

"NO HAY POR DONDE COGERLO"

Dicho esto, ha aseverado que la ofensiva de Israel "no hay por donde cogerla" y ha insistido en que España debería "romper relaciones diplomáticas, comerciales y militares con este Estado terrorista".

A renglón seguido, la dirigente de Podemos ha acusado a la Unión Europea de ser una "banda de burócratas" que apoyan las acciones bélicas de Trump. "Ojalá solo estuvieran mirando para otro lado", ha afirmado.

Según Montero, el objetivo de Bruselas no solo es perder la autonomía política, sino que se están encaminando a "ser una provincia de Estados Unidos". Tanto es así que, según ha apostillado, "las élites europeas deberían terminar sentadas en un banquillo por su complicidad con el genocidio".