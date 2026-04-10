Yolanda Díaz ve "ignorancia supina" en las palabras de Muñoz (PP) sobre el militar retenido

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios durante el European Pulse Forum 2026, a 10 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido respeto al PP, tras las palabras de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, sobre el soldado español retenido por parte de Israel, unas palabras que ha tildado de "ignorancia supina".

"Lo que ha hecho la señora Muñoz es burlarse de los militares españoles e internacionales hoy en el mundo", ha dicho en declaraciones a la prensa tras su intervención en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona.

Ha dicho que la ignorancia de Muñoz es "gravísima y muy preocupante", y ha pedido al PP que respete las misiones que lideran los militares españoles en el mundo.

"Este soldado estaba actuando en una misión del Consejo de Naciones Unidas, nada más y nada menos, y por tanto actuando amparado por la legalidad internacional", ha recordado la vicepresidenta.

Por ello, ha lamentado que Muñoz lo comparara con una retención en un control de tráfico: "¿Imaginan ustedes si yo hiciera esta afirmación lo que pasaría?", ha preguntado.