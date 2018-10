Podemos no desvela si rechazará el techo de gasto pero avisa: "El PSOE nos lo está poniendo francamente difícil"

Publicado 24/07/2018 12:08:52 CET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, no ha querido avanzar este martes cuál será la postura de su formación en la votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2019-2021. No obstante, sí ha avisado de que el Gobierno se lo está "poniendo francamente difícil" porque ha planteado un techo de gasto que es "un trágala", sin negociar nada.

"Cuando uno no tiene suficiente apoyo, se tiene que sentar a negociar", ha defendido Espinar una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha criticado que el Gobierno se está comportando "como si tuviera una situación parlamentaria que no tiene, que es la de la suficiencia para sacar sus medidas".

En este sentido, el también secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid ha advertido de que "un Gobierno que tiene 84 diputados se tiene que conducir en su actividad parlamentaria y su relación con otras fuerzas con diálogo y humildad".

"Esa negociación el Gobierno no la debe hurtar. Creo que debe darla. Debe dar una negociación desde la tranquilidad, la firmeza de los principios y desde la flexibilidad, y a ver hasta dónde llegamos", ha reclamado, antes de añadir que, "hasta ahora, esa negociación "no se ha dado".

"TODA LA DISPOSICIÓN" PARA PACTAR LOS PGE

En esta línea, Espinar ha insistido en que aunque Podemos quería negociar, "no ha habido manera". "Nos han puesto encima de la mesa un techo de gasto que no está negociado que es un trágala", ha criticado, para añadir que, no obstante, sí están dispuestos a intentar llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado. "Vamos a ver si somos capaces", ha apostillado.

En este sentido, Espinar ha criticado la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno, aunque ha defendido que sí es posible negociar las Cuentas Públicas para el próximo año, para dejar atrás el "periodo presupuestario negro" que ha protagonizado, a su juicio, el Gobierno del PP.

"Tenemos toda la disposición a pactar los Presupuestos con Pedro Sánchez, pero no pueden ser un trágala, porque los Presupuestos son la manifestación efectiva, en medidas y dinero, del proyecto de país que uno tiene. A nosotros no nos pueden decir 'esto son lentejas, estos son los Presupuestos del PSOE, o los votas o no'. Queremos discutir medida a medida", ha reclamado.