Podemos pedirá en la mesa de diálogo blindar el autogobierno y "votar en las urnas"

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha concretado que Podemos llevará un documento con cinco ejes a negociar en la mesa bilateral entre el Gobierno central y el Ejecutivo catalán convocada para la tercera semana de septiembre.

Este va a incluir: la agenda de desjudicialización, el reconocimiento de Cataluña como singularidad nacional, la reforma del sistema financiero, el blindaje del autogobierno y "acabar en una votación en las urnas", según ha afirmado Asens.

En una entrevista en TV3, recogida por Europa Press, ha urgido a aprovechar todos los espacios de negociación para conseguir que se cumplan los compromisos del Gobierno, aunque reconoce que en la mesa de diálogo Podemos y PSOE tendrán posiciones diferentes: "La posición del PSOE no es la misma que la que tenemos nosotros a la hora de resolver el conflicto".

Ha asegurado que "no se está en el momento de negociar el referéndum, porque se han roto puentes y el catalanismo los tiene que reconstruir", por lo que pide no engañar a la gente ya que el referéndum no sucederá de forma inmediata, ha dicho textualmente.