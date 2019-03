Podemos quiere un banco público de inversión para la transición ecológica como el Banco para la Reconstrucción alemana

Actualizado 30/03/2019 10:05:16 CET

Nacho Álvarez afirma que tendría una "capacidad de disparo" muy superior a la del ICO y podría emitir títulos de deuda verdes para financiarse

"No nos preocupa si el déficit sube un punto, lo que nos preocupa es la elevación de la temperatura en dos grados centígrados"

Critica los "viernes sociales" del Gobierno por electoralistas después de ser "cicatero" con ellos en la negociación de los Presupuestos

El secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha avanzado que su formación propondrá la creación de un banco público de inversión que sirva para avanzar en la transición ecológica en España, y explica que será similar al banco de crédito que se creó para la reconstrucción alemana tras la II Guerra Mundial.

En una entrevista a Europa Press, Álvarez ha ahondado en esta propuesta señalando que con este instrumento bancario se impulsará el proceso de transición energética en nuestro país canalizando financiación hacia el desarrollo de proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con nuevas plantas de producción de energía eólica o solar.

El citado Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW), es un banco estatal alemán que se creó en 1948 en el marco del Plan Marshall con el objetivo de acelerar la recuperación tras la II Guerra Mundial. Hoy su actividad consiste en ayudar a empresas medianas de reciente creación y en financiar proyectos de infraestructuras, de eficiencia energética y en la construcción de viviendas.

Este banco público de inversión español que propone Podemos, dice Álvarez, debe ayudar a desplazar el tejido industrial hacia cotas de mayor productividad que supongan a la vez una reducción "drástica de emisiones". Podemos propone que este banco público se desarrolle a partir del ICO, pero que tenga "mucha más potencia" y capacidad económica, y que incentive el aumento del tamaño de las pequeñas y medianas empresas. "Las pequeñas empresas son muy pequeñas y hay que incentivar su crecimiento", ha incidido.

Álvarez ha puntualizado que ese banco se nutriría de fondos que lograría al emitir "títulos de deuda verde", y, aunque no ha dado una cifra del capital del que podría disponer, sí que ha apuntado que debe tener "una capacidad de disparo" mayor que la que tiene el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Además de esa banca de inversión, desde Podemos creen que se debe desarrollar también una banca universal que encuadran en Bankia. Para Álvarez, Bankia "tiene que jugar un papel fundamental en el desarrollo de una política pública de financiación que evite la exclusión financiera" en la que viven hoy muchos hogares. "Bankia no debe de privatizarse, debe de permanecer en manos públicas y debe de ser el embrión de esa banca universal que facilite la ausencia de exclusión financiera de los hogares", ha incidido.

TRES EJES DEL NEW DEAL VERDE

Esa banca de inversión va en la línea del desarrollo de un 'New

Deal Verde' que, a su juicio, debe fomentar inversiones para recudir las emisiones de CO2 y combatir de esa manera el cambio climático. En este punto, Álvarez ha recalcado que no les preocupa si el déficit sube un punto, porque lo que les preocupa "es la elevación de la temperatura en dos grados centígrados".

Para podemos ese new deal tiene tres ejes: la rehabilitación de viviendas, el cambio a las renovables y los vehículos libres de combustión fósil. Sobre la vivienda, Álvarez considera que deben rehabilitarse 500.000 al año para reducir el consumo energético de los hogares e incentivar el ahorro.

En cuanto al segundo eje, Podemos espera que en 2040 el 100 por cien del consumo energético venga de fuentes renovables, algo que, a su juicio, se puede hacer a pesar de que exija una inversión importante. Sobre este asunto, ha criticado que el Gobierno socialista se desdiga de compromisos en cuanto al fin de las nucleares, y considera que debe mantener la fecha de 2024 para su cierre.

Sobre los vehículos, ha resaltado que es necesario que en 2040 no haya vehículos de combustión de energías fósiles en las carreteras, y ha apostado por una movilidad que tienda hacia las emisiones cero.

Estas inversiones del 'new deal verde' creen que supondrán una inversión publico-privada del 2,5 por ciento del PIB en la nueva legislatura. "Es el gran reto que tiene en este momento nuestra economía, desplazar la economía hasta este horizonte verde, esto quiere decir desarrollar incentivos, desarrollar subvenciones, pero desarollar incentivos también para que la inversión privada vaya desplazándose poco a poco hacia el sector de las renovables, de la movilidad eléctrica", ha aclarado.

Para acometer ese reto, desde Podemos señalan que hace falta "una reforma fiscal integral" que permita ese 'new deal' y afrontar retos como la construcción de infraestructuras sociales, la financiación de la educación universal de 0 a 3 años o "un verdadero sistema de dependencia".

Álvarez ha apuntado que esa reforma fiscal debe empezar por eliminar privilegios fiscales "a las rentas más altas y los patrimonios más altos". Según añade, una muestra de hacia dónde se debe ir lo fijaron en el acuerdo de presupuestos con el Gobierno, aunque ha lamentado que en este tema al Ejecutivo de Sánchez "le temblaron las piernas" y no implantó medidas como el impuesto a la banca. Además ha avanzado que por ejemplo en Sociedades, fijarán un mínimo imprescindible para que no pueda haber elusión fiscal por parte de las grandes empresas.

TRANSICIÓN CON JUSTICIA SOCIAL

El responsable de Economía de la formación ha indicado que la transición hacia un modelo más sostenible afecta a millones de personas y recuerda que al año hay 30.000 muertes en España por el desarrollo de enfermedades respiratorias prematuras como consecuencia de la contaminación.

Por esto, señala que se debe avanzar hacia la transición energética pero sin dejar "a la gente atrás". "No podemos avanzar sin justicia fiscal y por tanto todo el proceso de transición energética debe hacerse garantizando la justicia social del proceso", ha añadido, para matizar que hay que asegurar que no haya grupos sociales que pierdan condiciones de vida por ello.

ROMPER EL OLIGOPOLIO Y COMPARTIR AYUDAS CON EMPRESAS

Por otro lado, desde Podemos consideran fundamental rediseñar el mercado eléctrico y energético para "romper el oligopolio" existente; a juicio de Álvarez, el mercado es "disfuncional" y se debe favorecer el autoconsumo. Ha avanzado que sus medidas irán en ese sentido y ha subrayado que se debe atajar la pobreza energética de manera integral atendiendo a todos los suministros, de manera que incluirán bono gasista y la factura del agua.

Esas nuevas ayudas, señala, serán subvencionadas por el Estado pero también se compartirán con las empresas. En este punto ha avanzado que fijarán un tope a los beneficios "caídos del cielo" de las eléctricas, que permitan tener un colchón que se pueda destinar a reducir la factura de la luz.

Álvarez ha criticado además que el Ejecutivo de Sánchez use los "viernes" de Consejo de Ministros "con alegría" cuando se mostró tan reacio a avanzar en algunos acuerdos con Podemos. Así, ha apuntado que es sorprendente que fueran "tan cicateros" y sin embargo ahora actúen como si el déficit no fuera un problema. "Los viernes sociales permiten implementar medidas y, en vísperas de elecciones, no parece el momento más oportuno", ha añadido.