Podemos rechaza las "declaraciones incendiarias" de Torra y le exige que dialogue con el Gobierno

Publicado 03/10/2018 11:17:05 CET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha avisado este miércoles al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que "se equivoca" al lanzar "declaraciones incendiarias", como su ultimátum al Gobierno de este martes, y ha vuelto a exigirle que abandone su posición "inamovible" y se siente a dialogar.

Asimismo, ha alabado la respuesta del Ejecutivo de apostar por "evitar la polémica" y "frenar" rápido esa "oleada de declaraciones incendiarias", y se ha mostrado convencida de la posibilidad de reconducir la situación y convencer a las fuerzas catalanas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, que Podemos está negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que su formación ya fue capaz de "tejer mayorías" que parecían imposibles, como la que permitió que saliera adelante la moción de censura que sacó de La Moncloa a Mariano Rajoy.

"VAMOS A SER CAPACES DE TEJER MAYORÍAS"

"Vamos a poner de nuestra parte para que el diálogo sea posible. En el pasado hemos jugado un papel clave y ahora vamos a volver a hacerlo", ha enfatizado. "Creo que vamos a tener Presupuestos y que vamos a ser capaces de tejer una mayoría, yo soy optimista", ha insistido.

De este modo, Belarra ha restado crédito a la amenaza de Torra, porque cree que iba dirigida "a sectores que están haciendo críticas muy duras dentro del independentismo" y, sobre todo, porque, según ha señalado, no se sabe si también habla por ERC.

Eso sí, aunque ha dado a entender que no cree que las fuerzas catalanas vayan a dejar caer al Gobierno, ha criticado las palabras "incendiarias" de Torra, porque "lo único que hacen es crispar la situación que ya está muy crispada".

A este respecto, ha celebrado que el Gobierno "haya rectificado desde su apoyo al 155" y, en esta ocasión, haya optado por salir "rápido" a responder a Torra, cerrando la polémica que impide que se hable "del fondo", que es la necesidad de buscar soluciones mediante el diálogo y la democracia.

"El Gobierno de España tiene una actitud diferente, con posiciones que son las suyas pero que pueden dar muchos más frutos que hace unos meses. Tendríamos que aprovechar esa situación y sentarnos a dialogar, no hacer declaraciones incendiarias que básicamente lo que hacen es crispar una situación que ya está muy crispada", ha ahondado.

PIDE AL GOBIERNO "MÁS PASOS" HACIA EL DIÁLOGO

Eso sí, ha apuntado que aunque el Gobierno de Pedro Sánchez "ha hecho bien normalizando la relación con la Generalitat", ahora le toca "dar más pasos", y escuchar a los ciudadanos catalanes, que "están de acuerdo en que quieren el derecho a decidir". Por ello, ha pedido a la Generalitat, pero también al Ejecutivo, que se sienten a dialogar sin posiciones fijas.

"Cuando tú te sientas a hablar, no puedes partir de posiciones inamovibles porque si no el diálogo no es posible. Tienes que ser flexible", ha defendido. "Con el paso de los meses lo que se va viendo es que sólo vamos a poder salir de esta situación con el vehículo del diálogo y a través de una solución democrática", ha insistido.