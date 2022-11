Podemos sale en defensa de Montero tras las críticas del PP: "No es inútil la ministra de Igualdad"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos (UP) Martina Velarde ha salido este martes en defensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que en la sesión plenaria del lunes el Partido Popular (PP) la tachara de "inútil y soberbia", asegurando que "lo único que no ha sido nada útil durante estos años ha sido el PP" por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"No es inútil la ministra de Igualdad, lo único que no ha sido nada útil durante estos años ha sido el PP, bloqueando el CGPJ 'sine die'", ha dicho la parlamentaria 'morada' durante el debate sobre la partida destinada a Justicia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Velarde ha afeado al PP que tanto ayer como hoy haya llamado "inútil" a Montero, por la polémica suscitada por las conocidas como leyes de bienestar animal y del 'solo sí es sí', y ha considerado que, en lo relativo a esta última, los 'populares' "se deberían dar un punto en la boca" tras el decreto emitido por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para unificar criterio.

En este punto, Velarde ha reprochado al PP que diga que se falta el respecto a los jueces cuando ahora "están faltando el respecto a la Fiscalía".