Un policía admite consultas de matrículas pero sin saber si eran para el entramado de narcotráfico del exjefe de la UDEF

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un policía imputado en la causa en la que se investiga en la Audiencia Nacional al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Madrid, Óscar Sánchez, por presunto narcotráfico ha reconocido que consultó unas matrículas, si bien ha precisado que no consiguió acceder a esa información y que desconocía si era para las actividades del entramado.

Así lo ha declarado este martes, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 1, Francisco de Jorge, que indaga en una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que habría tenido un papel principal el exjefe de la UDEF, que escondía unos 20 millones de euros entre su casa y su despacho.

Tras admitir haber realizado esas consultas en bases policiales a petición de otro investigado en la causa, Eduardo Montero, el agente ha asegurado que le conocía desde hace años y ha negado saber si tenía alguna implicación en la red de narcotráfico.

El policía ha defendido que hizo las consultas por hacerle un favor para asuntos familiares y ha recalcado que no le acabó dando ninguna información porque no la encontró, a la vez que se ha desvinculado de las actividades de Montero.

También ha declarado como testigo otro policía que participó en la custodia de las 13 toneladas de cocaína halladas en el puerto de Algeciras (Cádiz), que ha defendido su actuación en el transporte de la droga incautada, añadiendo que no tuvo ninguna implicación ni en el análisis ni en la posterior destrucción del material.

EL PAPEL JEFE DE LA UDEF

Aquella intervención en noviembre de 2024 por parte de la Policía y la Agencia Tributaria se consideró el mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en toda Europa.

La investigación dirigida por el juez engloba a varias mercantiles relacionadas presuntamente con el narcotráfico y apunta a que el entramado contaba con la ayuda del inspector Óscar Sánchez, exjefe de la UDEF en Madrid y encarcelado junto a su mujer, también policía.

Presuntamente, el exjefe de antiblanqueo introducía datos en los sistemas informáticos policiales sobre contenedores y empresas. A cambio de dinero recibido por los 'narcos', con este mecanismo el responsable policial detectaba si eran objeto de otras pesquisas policiales y podía alertar a los cabecillas del grupo criminal.