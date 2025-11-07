La Policía desarticula por primera vez una célula del 'Tren de Aragua' con 13 detenidos

Archivo - Detenido un fugitivo venezolano del 'Tren de Aragua' buscado en Perú por un asesinato en 2020 - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha dado por desarticulada por primera vez una célula asentada en España del 'Tren de Aragua', la organización criminal originaria de Venezuela a la que se relaciona con numerosas remesas de droga, en una operación que se saldó con 13 detenidos y cinco registros.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los arrestados, según ha informado la Policía Nacional.

Los arrestos se han realizado en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), A Coruña (1) y Valencia (1), en lo que supone la segunda fase de la 'Operación Interciti', realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano del 'Niño Guerrero', líder de la organización a nivel mundial, por una Orden Internacional de Detención en vigor interpuesta por Venezuela.

