Detenido en Palencia por colaborar con hacktivistas prorrusos en ataques a infraestructuras críticas

Archivo - Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional- POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desarrollado una operación, gracias a la información facilitada desde EEUU por el FBI, que ha permitido detener en Palencia a un hombre de nacionalidad italiana por presuntamente colaborar con los grupos hacktivistas prorrusos CyberArmy of Russia Reborn (CARR) y Z-Pentes.

El detenido es un italiano de 34 años con residencia en España al que se buscaba por colaborar con grupos prorrusos detrás de múltiples ataque contra infraestructuras críticas en EEUU y Europa, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

La detención se practicó el pasado mes de marzo gracias a una investigación iniciada en agosto de 2025 por parte de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número Uno y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El arrestado está acusado de los delitos de pertenencia y colaboración con organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y daños informáticos por estar "estrechamente vinculado" a CyberArmy of Russia Reborn (CARR) y Z-Pentes, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa.

AYUDA A UN HACKER UCRANIANO

La información facilitada por el FBI permitió a la Policía Nacional seguir el rastro a este sospechoso de proporcionar cobertura logística y apoyo a un hacker ucraniano, que se encontraba en Ucrania.

Este hacker estaba ligado al grupo hacktivista prorruso CyberArmy of Russia Reborn (CARR) y el detenido en Palencia tenía como objetivo facilitar su huida hacia Rusia, a través de Polonia y Bielorrusia.

Asimismo, el investigado utilizaba diversas aplicaciones de mensajería cifrada para mantener el contacto con otros integrantes de estos grupos terroristas, quienes son "autores de múltiples ataques contra infraestructuras críticas en Estados Unidos y Europa", según explica la Policía Nacional.

Además de mantenerse en contacto con las organizaciones prorrusas, el arrestado también coordinaba distintas actuaciones y prestaba apoyo a sus actividades.

En este sentido, los investigadores han concluido que el detenido participó en acciones atribuidas al grupo hacktivista prorruso NoName057(16), cuyas operaciones eran posteriormente reivindicadas en portales especializados relacionados con la geopolítica, con el objetivo de "difundir narrativas prorrusas y antioccidentales".

CRIPTOMONEDAS Y DIVERSOS EQUIPOS INFORMÁTICOS

En el marco del operativo policial desarrollado se practicó una entrada y registro en el domicilio del detenido, ubicado en la localidad de Palencia, donde se intervinieron diversos equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento de criptomonedas.

De esta forma los agentes bloquearon una cartera de criptodivisas en la que, presuntamente, se ingresaban los beneficios obtenidos por la comercialización de información derivada de su actividad delictiva.

La investigación, finalizada en los últimos días, ha sido desarrollada conjuntamente por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, el FBI y la Brigada Provincial de Información de Palencia, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número Uno y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.