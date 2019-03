La Policía presenta la guía de lenguaje no sexista y apuesta por aumentar el 8% de mujeres en puestos de mando

Actualizado 07/03/2019 14:32:04 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha presentado este jueves junto a las subdirectoras y comisarias principales Pilar Allúe y Eulalia González la primera guía de lenguaje no sexista dentro del plan para garantizar la igualdad e incrementar el acceso de la mujer al Cuerpo, donde en la actualidad hay 9.063 policías mujeres (el 14,2% del total), de las que el 8% ocupan puestos en la escala de mando.

El detalle lo ha ofrecido en un acto en el Complejo de Canillas de Madrid por el 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Pilar Allúe, quien en 1991 se convirtió en la primera inspectora jefa de la corporación y, en 1997, en la primera comisaria. En su discurso, al igual que su compañera Eulalia González, ha llamado a "romper la brecha de sueños": "cualquier niña que sueñe con ser policía tiene que saber que, si quiere, puede serlo".

"No debemos pensar que ya está todo hecho, hay un largo camino por recorrer", ha expuesto Allúe, que ha abogado por "visibilizar a las mujeres" en puestos de responsabilidad. También ha recordado que hasta 2001, el diccionario de la RAE delimitaba la definición de comisaria a la mujer del comisario. "Evidentemente, yo decía que era comisaria, por mucho que la RAE no me lo quisiera reconocer", ha señalado ante un público con mayoría de mujeres policías.

MUJERES EN PUESTOS DE RESPONSABILIDAD

Allúe ha explicado que en la actualidad son 35 las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en la escala de mando y ha recordado a las "pioneras" que hace "21 años y tres meses" comenzaron a ser nombradas comisarias. Son siete las mujeres que ocupan este rango en la escala de mando, aunque ha dicho que próximamente se sumarán otras dos.

Entre las comisarias principales presentes en el acto estaba Pilar Marcos, responsable de la seguridad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "probablemente la mujer con más poder" dentro de la Policía, en palabras del director general, Francisco Pardo, quien se ha felicitado por la "inercia positiva" en el acceso de la mujer y su progresiva incorporación a la escala ejecutiva, gracias al "rigor, competencia y profesionalidad".

Pardo ha llamado a acabar con los "estereotipos sexistas" y ha resaltado la importancia de la guía de lenguaje no sexista porque, ha dicho, "las palabras importan mucho". Ha recordado datos como que en la Escuela de Ávila de nuevos alumnos el 24,5% son mujeres y que en la última oposición para acceder a la escala ejecutiva ellas representaban el 40%.

El director general también ha adelantado que se celebrarán próximos actos con la temática de la igualdad y que el premio anual de la Policía llevará el nombre de María Josefa García, la primera policía asesinada por ETA en 1981. "Representa muy bien lo que las mujeres estáis aportando", ha enfatizado.

La Policía creó en febrero de 2018 la Oficina Nacional para Igualdad de Género (ONIG), órgano encargado de impulsar la igualdad "real y efectiva". Desde su creación ha fomentado la formación a través de cursos y jornadas impartidos a más de 1.600 agentes, una cifra que esperan quintuplicar durante este año.