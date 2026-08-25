La Policía usa gas lacrimógeno durante el reparto de alimentos a los migrantes en la playa ceutí del Trampolín

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa de Ceuta, en una imagen de archivo - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha tenido que intervenir este martes por la tarde en la playa del Trampolín de Ceuta ante los altercados registrados durante el reparto de alimentos que Cruz Roja realiza diariamente entre los migrantes asentados en la zona.

Los incidentes se han producido alrededor de las 19.00 horas, cuando miles de personas se encontraban concentradas a la espera de recibir comida. Según fuentes policiales, varios enfrentamientos entre grupos de migrantes han elevado la tensión y han obligado a desplegar un dispositivo para contener los disturbios y evitar que se extendieran por el asentamiento.

Los agentes han realizado varias cargas y han empleado material antidisturbios, incluidos gases lacrimógenos, para dispersar a los concentrados y recuperar el control de la zona.

MOMENTOS DE CONFUSIÓN Y NERVIOSISMO

La intervención policial ha provocado que centenares de migrantes abandonaran precipitadamente la playa y corrieran hacia la carretera de acceso y el espigón, en medio de momentos de confusión y nerviosismo.

La Policía Local, por su parte, ha restringido el tráfico en los accesos al Trampolín para facilitar la actuación de los agentes y garantizar la seguridad en los alrededores.

La playa del Trampolín se ha convertido en las últimas semanas en uno de los principales asentamientos de migrantes en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio. Miles de personas permanecen en la zona, donde han proliferado estructuras improvisadas y se concentran buena parte de las necesidades de alimentación, higiene y alojamiento de quienes continúan en la ciudad.