Portadas de los periódicos del domingo 22 de diciembre de 2024

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El 59% de los centros citan más tarde de lo indicado para la salud"; "La última crisis en EE UU exhibe el poder de Musk y las debilidades de Trump"; "Sorrentino: "Hago películas valientes porque en la vida no lo soy""; "Regreso al horror en la Siria de El Asad"; "Las disputas entre aliados complican aún más la legislatura de Sánchez"; "Oriol Junqueras: "ERC no tiene interés en un Gobierno de extrema derecha""; "Previsiones de compra y alquiler: la crisis de la vivienda se agravará en 2025".

EL MUNDO: "La exigencia de Sánchez de pedir perdón al fiscal general causa estupor en su círculo"; "García Ortiz recibió el mail con la confesión del novio de Ayuso 85 minutos antes de su difusión"; "La fiebre por los 'décimos con barro' de Paiporta"; "Golpe de efecto del Atlético tras remontar ante el Barça en Montjuic"; "Lo que Google Maps no vio en Tajuego y falta por descubrir del crimen de Jorge Luis"; "Ignacio de la Torre: "España crece por cantidad, no por calidad. La economía va bien pero mucha gente no lo nota"".

ABC: "Sánchez, en la encrucijada"; "El Ejecutivo ha vetado trece leyes y siete enmiendas de la oposición".

LA VANGUARDIA: "Barcelona se afianza como la capital de la alta tecnología"; "Pescadores en crisis: Un oficio en libertad vigilada"; "Dolor e incomprensión en Magdeburgo: El atacante es un médico saudí islamófobo y simpatizante de la extrema derecha"; "El PP trata de seducir a Junts para aplazar el cierre de las nucleares".

EL PERIÓDICO: "Albert Dalmau, conseller de la Presidencia: "Gestionar es lo más revolucionario que puede hacer un Govern""; "Terror islamófobo: El autor del atropello que mató a cinco personas en Magdeburgo es un médico saudí simpatizante de la ultraderecha alemana"; "La tecnología, nueva aliada del comercio presencial"; "El Atlético arrebata el liderato al Barça en Montjuic (1-2)"; "Ofensiva para reenganchar a los jóvenes al catalán"; "Guía de las oportunidades de inversión en 2025".

LA RAZÓN: "El autor del atropello en Alemania es un médico saudí crítico con el islam"; "Puigdemont busca la 'amnistía política', y Sánchez, la penal"; "Sánchez coloca a sus delfines para asaltar las baronías del PSOE".