Portadas de los periódicos del lunes 5 de febrero de 2024

EP - EP

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Sánchez ofrece a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales"; "El Salvador entra en una era de líder y partido únicos"; "Investigadores que firman con su padre"; "Alves, en el banquillo: la víctima ratifica que fue agredida"; "Los fiscales debaten el informe que no ve terrorismo en el 'caso Tsunami'"; "Rueda encaja en su único debate un alud de críticas del frente de izquierdas"; "La UE plantea bajar un 90% las emisiones de CO2 hasta 2040".

EL MUNDO: "El fiscal se retractó en 72 horas de cinco indicios de terrorismo"; "Dani Alves: "Me ha hecho mucho daño y no me van a creer. Pensarán que es por dinero""; "La revuelta agraria llega a España: "No somos los jardineros de Europa""; "Bukele arrasa con su promesa de acabar con las maras: "No podemos seguir con esa zozobra""; "El 81% de los jóvenes en edad de hacer la EBAU piden prueba única".

LA VANGUARDIA: "Ribera descarta unir la red del Ebro a Barcelona y prioriza los barcos cisterna"; "El CGPJ tilda de grave que los diputados descalifiquen a los jueces en el Congreso".

ABC: "Sánchez busca aplacar a Junts dando más poder a los fiscales"; "Trampa de fuego mortal en Chile".

EL PERIÓDICO: "El fiscal pide más pruebas para juzgar por terrorismo a Puigdemont"; ""Me ha hecho mucho daño""; "Las grandes ciudades del área de BCN aceleran en el control de la limpieza"; "Los payeses se suman hoy a las protestas que reclaman un futuro mejor"; "Cubarsí, el chaval de la Masia que juega como "un veterano"".