Las portadas de los periódicos del domingo 9 de junio de 2019

Actualizado 08/06/2019 23:47:54 CET

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

LA RAZÓN: "Crisis en Podemos. Iglesias hasta 2021"; "Operación Moncloa: cerco al PP"; "Ortega Smith tiene más palabra que Rivera"; "La nueva pasión turca: maratón de cientos de miles de españoles para ver el nuevo fenómeno de las series".

ABC: "Jack Ma, fundador y presidente ejecutivo de Alibaba Group: 'No me preocupa la inteligencia artificial, los chips no sueñan como el corazón"; "Iglesias endosa su fracaso electoral a todos menos a él"; "PP y Vox se citan para decidir la Alcaldía de Madrid a la espera de que Cs levante el veto"; "Ada Colau prepera el pacto con el PSC para Barcelona apoyado por Manuel Valls"; "El PP fía al éxito de los acuerdos el objetivo de reducir el ruido interno en la formación".

EL MUNDO: "Iglesias acalla a los críticos y blinda su autoridad en Podemos"; "México acepta actuar como guardián de fronteras de Estados Unidos"; "Colau reivindica el tripartito"; "Empresarios catalanes piden a Sánchez 'gestos' con los presos".

EL PAÍS: "El sudoku de pactos locales condiciona la investidura"; "Victoria política de Trump al arrancar a México un acuerdo migratorio"; "Colau asume el riesgo de revalidar la alcaldía sin acuerdos"; "Salvini, contra el Papa"; "'Liquidadores' de Chernóbil relatan su labor tras la explosión".

LA VANGUARDIA: "Debut histórico. La selección española gana su primer partido en un mundial"; "Colau irá a la investidura aunque no tenga cerrado un pacto"; "La corrupción resta 60.000 millones de ingresos a España"; "Sánchez viaja al centro para presionar a la izquierda"; "Trump retira su amenaza de aranceles a México".

EL CORREO: "La renuncia del PNV a la alcaldía de Irún despeja su pacto con el PSE"; "Alfonso Alonso: 'No soy el pepito grillo del PP, pero en Euskadi debemos acentuar un perfil propio"; "Subida de tensión en el IMQ"; "Moma pasa el examen de selectividad"; "Lucía García rescata a La Roja".