Las portadas de los periódicos del viernes 25 de junio de 2021

Portadas - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Londres solo salva a Baleares como destino turístico seguro"; "El Gobierno pide al separatismo que deje sus posiciones extremas"; "El público regresará a los estadios españoles en agosto"; "Escrivá tendrá en cinco meses el nuevo método para corregir las pensiones"; "Ejecutivo y PP hacen guiños al consenso para afrontar la recuperación".

EL MUNDO: "La Abogacía del Estado acerca el embargo de Junqueras y Mas-Colell"; "Merkel y Macron dividen a la UE por el deshielo con Putin"; "La Iglesia apoya los indultos tras la presión que ha liderado Omella"; "La ley de la eutanasia entra hoy en vigor con prisas y dudas".

LA VANGUARDIA: "Los obispos piden el fin de las "actitudes inamovibles" después de los indultos"; "El repunte de casos entre los jóvenes pone en riesgo a los mayores de 60 con una dosis"; "La UE carga contra las leyes homófobas del Gobierno húngaro".

ABC: "La oposición devuelve a los presos a los tribunales. Vox y Ciudadanos solicitan al Supremo que suspenda cautelarmente la decisión del Gobierno y el PP acude a Bruselas"; "La Conferencia Episcopal se pliega a los obispos catalanes y justifica los indultos. Apela al diálogo con "respeto al orden jurídico" y rechaza las "posturas inamovibles" ante un "asunto enquistado"".

EL PERIÓDICO: "La vuelta total del público a los estadios da oxígeno a los clubs"; "Un juez investiga la muerte de McAfee en la prisión de Brians"; "El blindaje contra las OPA a empresas estratégicas se amplía a 6 meses"; "Un fósil de 130.000 años agita las teorías de la evolución de los humanos"; "Verbenas masivas en el Eixample de Barcelona".

LA RAZÓN: "Moncloa, tras los indultos: "No resuelve lo de Cataluña""; "José Tarriza podría pedir ya la eutanasia. Él elige vivir"; "Rajoy, sobre Bárcenas: "Haced lo que haga falta para frenarle""; "El público volverá al fútbol y al baloncesto la próxima temporada"; "Reino Unido da luz verde para viajar a Baleares, pero no a Canarias"; "La UE presiona a Hungría: "Si no retira la ley homófoba, que se vaya"".