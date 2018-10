El portavoz del CGPJ recuerda a 'Jueces para la Democracia' que sus vocales juraron el cargo hasta ser relevados

Actualizado 22/08/2007 16:53:39 CET

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, recordó hoy a la asociación 'Jueces para la Democracia' (JpD) que sus vocales juraron o prometieron el cargo como miembros del órgano de gobierno judicial "hasta ser relevados", por lo que rechazó la posibilidad de que estos dimitan en caso de que no se llegue a un acuerdo de renovación del CGPJ durante el próximo mes.

En declaraciones a Europa Press, López defendió que, aunque hay que "respetar" las propuestas de JpD, todos los vocales del CGPJ juraron cumplir con sus obligaciones "hasta ser relevados". "No puede haber un desgobierno del poder judicial, y en ese sentido hay que asegurarlo", advirtió.

El portavoz de JpD, Jaime Tapias, indicó a Europa Press la posibilidad de pedir la dimisión de sus vocales en caso de que no se proceda a la renovación del CGPJ antes del próximo 17 de septiembre, día de la apertura del Año Judicial. "Ante decisiones drásticas como la no renovación también hay que tomar medidas drásticas", aseveró tras sugerir también que su asociación no acudiría al acto de apertura del nuevo curso judicial.

GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL ASEGURADO

Sobre este tema, el portavoz del CGPJ recordó que el órgano sigue trabajando en funciones y así seguirá siendo hasta que se llegue a un acuerdo para su renovación. "Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, es nuestra obligación", subrayó para lanzar a continuación "un mensaje de tranquilidad". Según defendió, el gobierno del poder judicial está asegurado con la actual composición del consejo "tanto como con el que venga y tanto como con el anterior".

López argumentó que el acuerdo para su renovación debe producirse en sede parlamentaria siguiendo criterios políticos. "Estamos a la espera de que se produzca, quienes tienen que llegar a ese acuerdo son los partidos políticos y el resto de intervinientes en el mundo de la justicia tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo", insistió.