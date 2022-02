Portavoz Gobierno Madrid dice que todo el Ejecutivo de de la Comunidad es "una piña" en torno a Ayuso y confía en ella

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha defendido este viernes que todo el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid es "una piña" en torno a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y confía en ella.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Museo Naval, el consejero ha señalado que tienen un Gobierno "super participativo" en el que están "todos implicados". "Todos los consejeros confían en la presidenta porque nos ha dado prueba de ello una y otra vez durante todo este tiempo", ha señalado.

Ossorio ha subrayado que lleva 40 años en la administración y que llega un momento en el que para él lo más importante es "la dignidad". "Me ha acordado de mis antepasados que fueron marinos de guerra y me siento muy orgulloso. Cuando escribí ese tuit me acordé de ellos y no saben la satisfacción que siento", ha expresado, después de trasladar a través de redes sociales su apoyo a Ayuso.

Los consejeros de la Comunidad de Madrid manifestaron ayer su apoyo a la presidenta regional a través de las redes sociales, algunos de ellos junto al hashtag #YoConAyuso, tras la polémica con 'Génova' y la decisión de la Dirección Nacional del PP de abrirle un expediente.