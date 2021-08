El PP achaca "hipocresía" a Podemos al anunciar protestas por la subida de la luz y le anima a dejar el Gobierno

Insiste en reclamar la convocatoria anticipada de elecciones por la inacción del Ejecutivo ante la "grave situación"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, ha acusado de "hipocresía" a Unidas Podemos por anunciar movilizaciones contra la subida de la luz y ha sugerido a los 'morados' que salgan del Gobierno si tanto discrepan. La dirigente 'popular insiste en reclamar la convocatoria anticipada de elecciones generales y la justifica en la situación "de gravedad extrema" provocada por ese alza del precio de la electricidad.

Para Beltrán, el Gobierno ha llevado a esta situación en la que "mucha gente" no va a poder "llegar a fin de mes" por el recibo de la luz y es lo que "les quita el sueño", tal como ha señalado en una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, tras ser cuestionada sobre si es excesivo pedir la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones.

"Cuando un Gobierno no sabe actuar, no tiene medidas o no las quiere poner en marcha, no queda otra que convocar elecciones y cambiar al Gobierno", ha afirmado, toda vez que desde la Unión Europea le están indicando al Gobierno que "sí tiene capacidad para tomar medidas", según Beltrán. Así, ha añadido que no se pueden poner "trabas" cuando el país está intentando "salir de una crisis económica muy seria".

En la misma línea ha destacado que desde el PP llevan mucho tiempo proponiendo y contando lo que harían de llegar al Gobierno, una serie de medidas que el actual Ejecutivo "ya puede estar haciendo" pero "no quiere", en opinión de la vicesecretaria del PP.

¿QUÉ MÁS PUEDE HACER LA OPOSICIÓN?

Beltrán ha afirmado que el líder del PP, Pablo Casado, ha "tendido la mano" al Gobierno en muchas ocasiones e incluso ha pedido un pacto de estado sobre pobreza energética y en ninguna de las ocasiones el ofrecimiento ha tenido la acogida del Gobierno. "¿Qué más puede hacer una oposición como nosotros?" ha apuntado. "Si no quieren que ayudemos no queda otra que llegar al Gobierno para poner en marcha estas medidas", ha sentenciado.

Por otra parte, ha criticado que Unidas Podemos anunciara que haría "oposición en la calle" a la subida del recibo eléctrico y lo ha calificado de "hipocresía" porque aunque "siempre están con el Gobierno, cuando les interesa aparentan que no lo están", ha señalado.

Así, ha afirmado que si Unidas Podemos no está de acuerdo con la actuación de su socio tiene "muchas formas de actuar" y le ha sugerido que puede "dejar el Gobierno" aunque ha insistido en que su postura es "de cara a la galería y "poca gente se lo cree".

Beltrán ha subrayado que Unidas Podemos y PSOE "criticaban" la pobreza energética y ahora "cuando han llegado" al Gobierno "hacen todo lo contrario".