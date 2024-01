El PP actuará contra Armengol por "ocultar" el informe de los letrados sobre la ley de amnistía: "Es la ministra 23"

Tellado dice que hoy mismo llevará una "queja firme" a la Junta de Portavoces y avanza que pedirán que comparezcan juristas en el Senado



MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado este jueves que su partido actuará contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por "ocultar" el informe de los letrados de la Comisión de Justicia, que ve dudas de inconstitucionalidad en la ley de amnistía. Tras asegurar que ejerce como la "ministra 23" del Gobierno de Pedro Sánchez o como el "árbitro comprado de un partido", ha avanzado que hoy mismo llevará una "queja firme" a la Junta de Portavoces.

En declaraciones en la Cope, que ha recogido Europa Press, Tellado ha señalado que los letrados de la Comisión de Justicia emitieron ese informe el día 10 de enero pero han tenido "acceso y conocimiento" del mismo "el día 16 de enero a las 7 de la tarde, una hora después de cerrar el plazo de presentación de enmiendas" a la ley de amnistía.

A su entender, es "evidente que ese informe se ha tratado de ocultar por todos los medios y que hay una responsabilidad evidente", máxime cuando "no es un informe más" sino un documento que "tacha de flagrante inconstitucionalidad a este proyecto de ley".

VE A ARMENGOL COMO "EL ÁRBITRO COMPRADO DE UN PARTIDO"

Tellado ha afirmado que "se ha ocultado porque a Pedro Sánchez no le interesa", algo que, a su juicio, ha llevado a Armengol a "vulnerar los derechos de 350 diputados que tenían derecho a conocer ese informe desde el día 10 de enero".

"Es evidente que la señora Armengol no es el árbitro imparcial del Congreso de los Diputados, es la ministra 23 al servicio de Sánchez y, desde luego, ha abandonado desde el minuto uno cualquier rasgo de institucionalidad que se le obliga a quien preside el Congreso", ha proclamado.

Tras insistir en que Armengol es "juez de parte" y actúa como "el árbitro comprado de un partido", ha anunciado que su partido analizará actuaciones contra la presidenta de la Cámara Baja por "hurtar" ese informe de los letrados "durante seis días".

"Estudiaremos qué es lo que se puede hacer para actuar contra la presidenta del Congreso porque desde luego ha ocultado un informe que es tremendamente revelador y que debe abochornar a cualquier demócrata, milite en el partido que milite", ha declarado.

Por lo pronto, ha señalado que en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso de este jueves, que se celebrará en el Senado, el PP va a plantear de "forma oficial" una "queja firme" por este hecho. Además, ha destacado que esto se produce en un momento donde la presidenta de la Cámara "fuerza un cambio recientemente del letrado mayor para poner un letrado mayor afín al Gobierno" y a su "servicio", en alusión a Fernando Galindo.

Tellado ha destacado que ese informe de los letrados revela que una amnistía en España "no puede hacerse a través de de una ley, sino que debe hacerse a través de una reforma constitucional porque la Constitución actual no lo permite". "Por lo tanto es un informe esencial, determinante, no es un informe más que se ha traspapelado", ha enfatizado.

PEDIRÁ COMPARECENCIA DE JURISTAS EN EL SENADO

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha explicado que "lo previsible" es que el Congreso "apruebe la ley de amnistía a finales de este mes, probablemente el día 30" y después se remitirá al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

En este punto, ha subrayado que el PP usará "todos los recursos y resortes legales" a su alcance para "parar" esta ley. "Vamos a tratar de hacer comparecer a juristas de reconocido prestigio en el Senado, algo que la presidenta del Congreso impidió que sucediese en la Cámara Baja", ha manifestado.

También ha dicho que recurrirá a la ofensiva social para "volver a sacar a los españoles a la calle" el día 28 de enero y "hacer reflexionar a un PSOE que no puede tragar con esto". "Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para una nueva concentración aquí en Madrid", ha declarado, para añadir que "hay encuestas que hablan claramente que un 40% del votante socialista está en contra de esta ley".

DENUNCIA EL "POCO RIGOR" DEL CIS DE TEZANOS

Ante el hecho de que eso sea así en el CIS, que da dos puntos de ventaja al PSOE sobre el PP, Tellado ha afirmado que el CIS "se ha convertido en la encuesta de cabecera de Pedro Sánchez". "Es como el periódico escolar que le hace su amigo Tezanos para dibujarle una realidad falseada y que pueda seguir adelante con su hoja de ruta", ha manifestado.

Según Tellado, esa encuesta refleja "poco rigor" y es un ejercicio de "ingeniería social", dejando claro que se trata de Tezanos y que el PP no quería poner en duda la profesionalidad del personal del CIS, que, a su juicio, "asiste horrorizado a la pérdida de prestigio de décadas".