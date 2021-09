El PP acusa al Gobierno de "esconder a los ministros de la luz" para no responder en el Senado

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha lamentado este martes que Gobierno haya pospuesto varias preguntas planteadas por el PP para la sesión de control en la Cámara Alta de esta semana sobre la subida del precio de la luz. Así, ha acusado al Ejecutivo de "esconder a los ministros de la luz" porque "le incomodan".

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Maroto ha señalado que el Gobierno oculta a los ministros para que no respondan si la reducción del IVA al 10% en la factura de la luz se va a prolongar más allá del mes de diciembre. Sobre este asunto, Maroto ha afirmado que se trata de una propuesta del PP.

"Cuando un asunto preocupa a la gente, la solución del Gobierno no puede ser esconder a sus ministros en sus despachos para que no contesten a las preguntas", ha indicado Maroto, que lo considera una decisión inédita que no había sucedido "en la historia de las Cámaras".

También ha indicado que el PP volverá a llevar al Senado su propuesta para reducir el IVA de las peluquerías al 10%, aunque en esta ocasión lo hará en forma de moción. De este modo pretende evitar su anulación, como ocurrió el pasado 25 junio cuando la entonces presidenta del Senado y actual ministra de Justicia, Pilar Llop, declaró la nulidad de la votación, tal como ha recordado Maroto.

SERÍA "UN TIMO" NO PRORROGAR LA BAJADA DEL IVA DE LA LUZ

"Hemos previsto que el Gobierno vuelva a actuar así", ha apuntado, de modo que en el próximo pleno del Senado el Gobierno tendrá que votar, en forma de moción y no de ley, como ocurrió la última vez, si el Gobierno está a favor de estas dos medidas. "El PSOE va a tener que mojarse sobre estas cuestiones", ha añadido.

A este respecto, el portavoz en el Senado del PP ha asegurado que si el Gobierno no decide prorrogar durante 2022 la bajada del IVA de la factura eléctrica sería "un timo" porque la afección sería solo de unos pocos meses.

Por otro lado ha señalado que la medida de Sánchez de gravar a las empresas generadoras de energía eléctrica también va a gravar a las empresas de carburantes eso "no lo está contando el Gobierno". A su juicio, esta decisión "baja un poco la luz hoy, aunque suba de nuevo en abril" y además va a incrementar el precio de la gasolina y el gasoil a todos los españoles. Para el PP, cuando preguntan por esto "esconden a los ministros" porque no quieren que se sepa.