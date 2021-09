El PP acusa a Llop de alejar a España de Europa al negarse a permitir que los jueces elijan a los jueces

La ministra ha criticado al Grupo Popular por no aceptar la "derrota" y situarse en una "oposición contra todo"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ha acusado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, de alejar a España de la Unión Europea al rechazar su propuesta de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir que los jueces elijan a los jueces.

Durante su intervención en la Comisión de Justicia en el Congreso, el portavoz del Grupo Popular, Luis Santamaría, ha reprochado a la ministra que defienda renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, con la normativa vigente y "contra el criterio de la Unión Europea, del Consejo de Europa, de la Comisión de Venecia, de GRECO y de la inmensa mayoría de los jueces españoles".

"Es usted miembro de un Gobierno que ha decidido alejarse de Europa al defender que sea el poder político quien designe los miembros del CGPJ, parece como si quisieran ustedes devolvernos a los lamentables años del aislacionismo franquista", ha señalado Santamaría en la que ha sido la primera comparecencia de Llop en la Cámara Baja desde que asumió el cargo el pasado julio.

El portavoz del PP ha calificado de "lamentables" las declaraciones de la ministra en relación con la renovación del órgano de gobierno de los jueces. En su primera intervención, Llop ha apelado a la formación liderada por Pablo Casado a que deje de "bloquear" la situación y le ha advertido de que el sistema actual "es la única opción" y la constitucional.

Santamaría ha asegurado que defender lo que defiende el Gobierno es "luchar contra los molinos de viento de lo inexorable" y ha insistido en que desde el PP no van a renunciar "ni a mirar al futuro ni a mirar a la Unión Europea".

LLOP PIDE AL PP "ACEPTAR LA DERROTA"

El diputado 'popular' ha criticado el resto de la intervención de Llop, dedicada en gran parte a destacar el proyecto de Justicia 2030, con el que se pretende poner las bases de un sistema "accesible, eficiente y sostenible", y para el que --según ha precisado la ministra-- entre 2021 y 2023 se invertirán 470 millones de euros.

A juicio del portavoz, ha sido una comparecencia "muy académica" con "pocos datos" y "poca ambición". "No puedo ser benevolente al valorar su labor al frente del Ministerio. Ni queriendo hubiera podido tener un peor comienzo. Comenzó criticando al Tribunal Constitucional por la sentencia sobre el estado de alarma", ha dicho.

En su turno de réplica, la ministra ha criticado al PP por no aceptar la "derrota" y situarse en una "oposición contra todo". "Yo quiero que hagan oposición y critica constructiva, pero lo que no pueden hacer es ir en contra de la Constitución y de las leyes", ha dicho, en referencia a la intención de la formación de no renovar el CGPJ con la normativa vigente.

"INSUMISOS CONSTITUCIONALES"

En el marco de las intervenciones, el portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Francisco Aranda, también se ha pronunciado sobre la situación actual de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces y ha asegurado que se trata del "gran elefante en la habitación del PP".

En este sentido, ha atribuido a los 'populares' una falta de voluntad para llegar a un acuerdo en las negociaciones. "Quien quiere hacer algo encuentra un medio y quien no encuentra una excusa", ha dicho tras calificar a los del PP de "insumisos constitucionales".

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el diputado Roberto Uriarte ha prometido concederle a Llop "los 1.000 días de cortesía" y ha hecho un "llamamiento a los compañeros del Grupo Popular" para que reflexionen sobre su negativa a renovar el CGPJ hasta que se reforme la ley.

Durante el turno de los grupos parlamentarios, el diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se ha dirigido a Llop como "señora ministra de la ideología de género" y la ha acusado de "venir a cumplir la cuota".

Le ha preguntado si va a luchar por "proteger" a "aquellos hombres que quieren una igualdad real, a los heterosexuales y a los homosexuales que no aceptan la imposición de los lobbys lgtbi o a los que sufren discriminación porque no aceptan la ideología de género ni los lobbys de las feminazis".

En su turno de réplica, Llop le ha reprochado que con ese tipo de manifestaciones "pone en riesgo a las mujeres" pues trata, a su juicio, de "infundir cierto miedo, para que no acudan al sistema judicial, para que no pidan ayuda".

Por su parte, la diputada Carolina Telechea, del Grupo Parlamentario Republicano, ha subrayado que es "urgentísima" la renovación del CGPJ, así como la del resto de instituciones cuyos miembros han agotado su periodo y se encuentran en funciones, en referencia, entre otros, al Tribunal de Cuentas y al Constitucional.

Telechea ha preguntado a la ministra por la opinión del Gobierno sobre la necesidad de dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como por las medidas que piensa llevar a cabo para impulsar la paridad de género en la cúpula de los órganos de la Administración de Justicia.

"UN PARIPÉ"

Desde el Grupo Parlamentario EH Bildu, el diputado Jon Iñarritu ha criticado a la ministra por creer que tras mil días y "mil excusas del PP" va a haber negociación. "Este bloqueo ha servido para acabar con un paripé", ha dicho.

Así, ha sugerido que lo propio sería que los vocales del CGPJ dimitan o que se prepare una reforma de la ley para que aquellos vocales con cargo caducado sean cesados. Llop, en su turno de réplica, ha asegurado que esa es una propuesta que no corresponde al Gobierno sino a los grupos parlamentarios.

En el marco de su intervención, Iñarritu también ha pedido que se acabe con "tribunales de excepción" como la Audiencia Nacional, y ha pregunta a la ministra por la respuesta que dará el Gobierno al dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el exjuez Baltasar Garzón.

LENGUAS COOFICIALES

Telechea e Iñarritu, al igual que los diputados del Grupo Plural Josep Pagés --de Junts-- y que Genis Boadella --del PdeCAT--, han puesto sobre la mesa de debate la situación de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia.

Han denunciado que "solo el 7% de las resoluciones en Cataluña son en catalán", una cifra que según han dicho ha ido disminuyendo en los últimos años. "Nos preocupa el fragante incumplimiento", han asegurado tras insistir en el "problema de desconocimiento" y de "analfabetismo" de las lenguas cooficiales en algunas comunidades autónomas.

JUSTICIA 2030

En su intervención, Llop ha repasado los tres grandes objetivos que a su juicio se pretenden con el plan de transformación de la Justicia, y ha destacado el de que el sistema sea accesible. Ha recordado que se contemplan las oficinas de justicia municipales, para ser más cercano al ciudadano, y el acompañamiento en el proceso para acabar con la brecha digital que afecta a colectivos vulnerables.

Al hilo, ha apuntado que se pretende mejorar en accesibilidad para personas con discapacidad con el sistema de lectura fácil y ganar en accesibilidad también a través de las lenguas oficiales.

Llop ha puesto en valor la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio para que todos puedan acceder con garantías al sistema y ha recordado la inversión de 33 millones en ese ámbito.

Asimismo, ha destacado su intención de convertir la Administración de Justicia en un servicio eficiente y de calidad. También ha citado el Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia organizativa y ha recordado que prevé la implantación de 431 tribunales de instancia.

El diputado Mikel Legarda, del Grupo Parlamentario Vasco, ha asegurado durante su turno de palabra que, pese a los esfuerzos del Ministerio en los últimos años, han aumentado los medios pero ha bajado la productividad un 5%. "Este es el gran reto de lo que queda de legislatura", ha dicho.