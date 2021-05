PP acusa a Page de claudicar ante Sánchez por indultos y PSOE tacha a Núñez de cobarde por no defender agua ante Génova

TOLEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha acusado al presidente regional y secretario general del PSOE castellanomanchego, Emiliano García-Page, de "claudicar" ante el líder de su partido y presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ante la posibilidad de que los responsables del 'procés' sean indultados, mientras que los socialistas han afirmado que quien ha demostrado "cobardía" ha sido el líder 'popular', Paco Núñez, por no "enfrentarse" a los líderes nacionales para defender los intereses de la región en materia de agua.

En primer lugar ha sido la vicepresidenta segunda de las Cortes y diputada regional del PP, Ana Guarinos, la que en una rueda de prensa ha manifestado que García-Page será "tan responsable" como Sánchez si se producen estos indultos, ya que "está consintiendo todo lo que está pasando en España" cuando podría "tomar una iniciativa para ponerse en contra" de esta decisión.

"A Emiliano García-Page le faltan hechos y le sobran palabras, cinismo e hipocresía", ha asegurado Guarinos, que ha aseverado que el presidente autonómico ha tenido la oportunidad de "decir 'no' a los indultos" y así "frenar esta escalada de humillaciones a los castellanomanchegos y a todos los españoles", pero en cambio "siempre ha estado del lado de su jefe político".

La diputada 'popular' ha afirmado que los barones socialistas están "claudicando" ante esta "línea roja" que, en su opinión, es "intolerable", por lo que ha insistido en la idea de que si esos indultos a líderes independentistas catalanes se producen va a ser posible "gracias a personas como García-Page, como todo el PSOE de Castilla-La Mancha y a diputados de Castilla-La Mancha en el Parlamento que en ningún momento se han opuesto" a ello.

"PACO NÚÑEZ NO TIENE ESA VALENTÍA"

De su lado, la parlamentaria socialista Diana López, en una rueda de prensa posterior, ha defendido que "todo el mundo escuchó ayer al presidente posicionarse de forma clara" en contra de estos indultos, contraponiendo esta actitud a la "cobardía" de Paco Núñez, que "no ha sido capaz de enfrentarse al señor Casado ni al señor García Egea, que defendían el lunes la continuidad de un trasvase que a nosotros nos hace tantísimo daño", ha sostenido, en referencia a la presencia de García Egea en las protestas de los regantes de Levante por las modificaciones hechas en las reglas del trasvase Tajo-Segura.

"Paco Núñez no tiene esa valentía, muestra esta cobardía porque el PP de Castilla-La Mancha no es más que una sucursal de Génova, de ese partido al que no le interesa defender los intereses de Castilla-La Mancha", ha proseguido, lamentando las "traiciones constantes" de los 'populares' a la Comunidad Autónoma.

En este punto, ha reprochado también la "hipocresía" del PP castellanomanchego alegando que "nadie puede entender" que los 'populares' recriminen a García-Page asuntos como el de los indultos, en los que el presidente regional "se muestra de acuerdo con el PP".