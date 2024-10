El PP acusa a PSOE y Armengol de imponer "la censura" para impedir un Pleno monográfico sobre la "corrupción socialista"

Alós dice que la moción de censura de Sánchez en 2018 no fue para "combatir la corrupción sino para instalarla en Moncloa"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, ha denunciado este martes la "pinza" que, a su juicio, han ejercido el PSOE y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para imponer la "censura" con el objetivo de impedir este miércoles un Pleno monográfico sobre la "trama de corrupción socialista".

Alós, que ha comparecido en la sede del PP para valorar las reuniones del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, con los agentes sociales sobre la Ley de Conciliación, ha criticado el "bochornoso papel" de Armengol.

"Hoy de nuevo ha actuado como ministra escudera del Gobierno de Sánchez al impedir que el presidente dé explicaciones en el Parlamento sobre la trama de corrupción socialista", ha afirmado la dirigente del PP.

ARMENGOL, "MARIONETA" Y "ESCUDERA" DEL GOBIERNO

Sin embargo, ha dicho que no es "extraño" que "vete cualquier iniciativa del Partido Popular "en favor de la transparencia, teniendo en cuenta que los cabecillas de la trama se referían a ella como cariño".

"Armengol forma parte de esa trama que avergüenza a todos los españoles y se está dejando arrastrar por Sánchez, actuando al dictado de su partido, manchando el buen nombre de una institución que representa a todos los españoles", ha manifestado, para insistir en que el Gobierno de Sánchez "utiliza a Armengol como su marioneta en la Junta de Portavoces".

Alós ha criticado que en esa reunión de la Junta de Portavoces sí que se haya admitido un cambio de pregunta solicitado por Junts mientras que se ha "denegado" el cambio pedido por el PP. "Lo que esta mañana se ha visto en esa Junta de portavoces es una pinza entre el PSOE y la presidencia del Congreso para poner la Cámara a disposición del Gobierno", ha abundado.

Así, ha criticado que el Gobierno y el PSOE se nieguen a "incorporar esas preguntas" sobre "la trama de corrupción que acecha a Sánchez y sus ministros" en el Pleno de control de este miércoles. "¿Qué esconden? Si no hay caso, como dicen, ¿por qué se niegan a rendir cuenta ante los españoles?", ha interpelado.

Alós ha señalado que, "a pesar de la censura impuesta por Armengol y la protección que han dado esta mañana los socios de Sánchez para que el Congreso habilite un Pleno monográfico", el PP seguirá "hablando en sede parlamentaria de corrupción sistémica que afecta al Gobierno, al partido y al entorno de Sánchez".

Es más, ha avanzado que el PP "seguirá desplegando una ofensiva política, judicial e internacional para aclarar lo que quieren tapar las cloacas socialistas", confirmando que Feijóo aprovechará sus contactos en Bruselas y Berlín esta semana para hablar del llamado 'caso Koldo'.

"Lo que ahora sabemos es que la moción de censura que impulsó en su momento Sánchez, con su mano derecha Ábalos, Cerdán y Koldo, no fue para combatir la corrupción, sino para instalarla en el Palacio de la Moncloa y Ferraz", con "empresarios llevando bolsas de dinero a la sede del PSOE", "medio Gobierno implicado en la compra fraudulenta de mascarillas" o "comisionistas que pagan el alquiler a la novia de Ábalos".

DICE QUE A SÁNCHEZ NO LE QUEDA OTRA SALIDA QUE DIMITIR O ELECCIONES

Según Ana Alós, "nunca un Gobierno estuvo tan acorralado por la corrupción". "Todo se acabará sabiendo y el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Queda mucha información por salir de los más de 170 dispositivos que la UCO ha incautado a los cabecillas de la trama. A pesar de que han transcurrido casi ocho meses desde la incautación de todo el material, queda casi todo por conocer de un escándalo que tarde o temprano tendrá consecuencias", ha avisado.

Por todo ello, la dirigente del PP ha afirmado que al Gobierno de Sánchez "no le quede otra salida que la convocatoria de unas elecciones generales o que el presidente dimita y deje el cargo al que está amarrado".

La vicesecretaria del PP ha reconocido que el PP, "a día de hoy, no tenemos los votos para cambiar" al Gobierno y no quiere "plantear futuribles", pero ha resaltado que su "obligación es denunciar que España no merece el presidente" que tienen.