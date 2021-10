El PP acusa a Ribera de estar "más preocupada" en asuntos judiciales que la van "cercando" que en el Mar Menor y la luz

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha acusado este viernes a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de estar más preocupada en asuntos judiciales "que la van cercando" que en dar soluciones a la subida del precio de la energía eléctrica y al problema de contaminación en el Mar Menor.

En una entrevista en Onda Regional de Murcia, Olano ha mencionado la participación de Ribera en la empresa Isofotón, que desvió dinero al extranjero "mientras la ministra estaba trabajando allí", según ha publicado este viernes el diario ABC.

Según esta información esta empresa malagueña, subvencionada con más de 80 millones de euros por la Junta de Andalucía, desvió "de forma urgente" la primera ayuda recibida por el gobierno del PSOE en Andalucía en el año 2007 a través de once transferencias al extranjero. Según este diario el caso también implica al ministro de Agricultura, Luis Planas y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aprobaron las subvenciones.

Olano ha señalado que no conocen las "intenciones" de Ribera respecto al Mar Menor y la ha acusado de no ejercer las competencias del Gobierno central sobre esta materia, al tiempo que "no permite invertir" al Gobierno de Murcia presidido por Fernando López Miras (PP) para "salvar este enclave" a pesar de que se ha presentado "voluntario".

En esta misma línea ha criticado que el Gobierno no acepte las propuestas del PP para bajar el recibo de la luz y que, según han manifestado en repetidas ocasiones, lograría bajar un 20% el precio actual eliminando de la factura todo lo que no se refiere estrictamente a los costes de generación y transporte de electricidad y pasando el resto de partidas a los presupuestos generales.