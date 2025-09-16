El PP acusa a Robles de usar a los militares para la "confrontación partidista" ante catástrofes como los incendios

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este martes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de usar a las Fuerzas Armadas para la "confrontación partidista" cuando se requiere su presencia ante catástrofes naturales, como la dana que arrasó localidades de Valencia o los incendios forestales.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el portavoz de la Comisión de Defensa en la Cámara Alta, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, ha preguntado a Robles sobre las "limitaciones que contempla el Gobierno para la participación" de las Fuerzas Armadas ante catástrofes, recriminando que en la dana y los incendios "optó por usarlas para la confrontación partidista".

El senador 'popular' ha asegurado a la ministra que los militares "no comprenden cómo, por qué, por razones de partidismo político, se juega con su auxilio a los españoles en situaciones de crisis". "Si existe un valor acreditado en la vocación de todos los militares y un valor intrínseco es el de no permanecer independiente, ni de forma aparente, siquiera ante el sufrimiento de los ciudadanos", ha agregado.

PONIENDO EN RIESGO SUS VIDAS

De su lado, la titular de la cartera de Defensa ha recalcado que las Fuerzas Armadas "actúan siempre con arreglo a la legalidad", en este caso cumpliendo la Ley de Defensa Nacional y la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Protección Civil. "Y lo hacen, como siempre, con dedicación, con entrega y poniendo incluso en riesgo sus vidas", ha añadido.

A renglón seguido, ha querido rendir homenaje a los militares que han demostrado "comportamientos heroicos y han resultado heridos" durante los incendios forestales, leyendo sus nombres en sede parlamentaria. "Gracias a todos ellos por poner en riesgo su vida precisamente por ayudar a todos los españoles", ha zanjado.