El PP acusa a Sánchez de "humillar" a las víctimas al dar a Bildu en Navarra "lo que buscó ETA a través del terrorismo"

Gamarra dice que esta "cesión" es de "máxima gravedad" porque se firma aquello por lo que "muchísimos guardias civiles dieron su vida"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "humillar" a las víctimas del terrorismo al "consentir" a Bildu en Navarra con la transferencia de Tráfico "lo que buscó ETA a través del terrorismo". A su entender, esto no es un "acuerdo dentro del marco de la normalidad".

"Estamos hablando de acuerdos que se llegan con los herederos de ETA para que apoyen a Sánchez en su Gobierno y el pueda seguir siendo presidente y seguir en La Moncloa", ha declarado Gamarra en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Ante el hecho de que en 2002 José María Aznar también comprometiera a UPN esa retirada de la Guardia Civil de Tráfico aunque al final no llegara a hacerse y que sí que se ejecutara en Cataluña para que se encargaran los Mossos, Gamarra ha marcado diferencias entre lo que pasó antes y lo que pasa ahora.

"No nos engañemos. Hay una grandísima diferencia entre llegar a unos acuerdos con unos y llegar a unos acuerdos nada más y nada menos que con Bildu, que es la heredera política de ETA", ha afirmado, para resaltar que su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha sido "condenada por delitos de terrorismo" y es la que "consigue este acuerdo".

Gamarra ha señalado que ahora la Guardia Civil ve cómo una "exigencia de Bildu" hace que este cuerpo "salga de las competencias de tráfico en la Comunidad Foral de Navarra". Según ha añadido, "esto es lo que buscó durante muchos años ETA a través del terrorismo y hoy lo consigue porque Pedro Sánchez se lo consiente y se lo firma".

ACERCAMIENTO DE PRESOS DE ETA

La secretaria general del PP ha indicado que esta legislatura el "acuerdo principal" del PSOE con Bildu ha sido "el acercamiento a cárceles vascas de los presos de la banda "condenados por terrorismo".

"Pero no solo eso, hay muchas más entregas y cesiones. Y ésta es de máxima gravedad porque se firma con Bildu nada más y nada menos aquello por lo que muchísimos guardias civiles dieron su vida y era por defender que en todo el territorio español hubiera presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha resaltado.

Gamarra ha indicado que con este paso se "humilla" a las víctimas del terrorismo y es algo que la sociedad española "no merece". A su entender, los acuerdos para garantizar la gobernabilidad de España no tienen que estar en manos de aquellos que "lo único que buscan es debilitar a España y al final tienen unas trayectorias que no son un ejercicio de democracia".