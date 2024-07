El PP acusa a Sánchez de lanzar "una cortina de humo" con su querella al juez para tapar que no colaboró con la justicia

Creen que Sánchez engaña a ERC con el acuerdo para el cupo catalán porque es de "imposible aplicación" y "dudosa legalidad"



MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querellarse contra el juez que instruye la causa contra su esposa, Juan Carlos Peinado, como "cortina de humo" para tapar que no colaboró con la justicia y para "convertir al juez en culpable". Para los de Alberto Núñez Feijóo, es "una estrategia tremendamente peligrosa" porque pone "en tela de juicio" la separación de poderes.

Así lo ha asegurado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, en la que también ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo por "utilizar" la Abogacía del Estado para ponerla "al servicio de la familia Sánchez Gómez".

"La única realidad es que se ha utilizado (la querella) en el día de ayer como una cortina de humo para que el objeto de debate en la opinión pública no fuese un presidente que no colabora con la justicia", ha sostenido el dirigente 'popular', destacando que al acogerse a su derecho a no declarar, Sánchez ha generado "más sobras de duda" sobre las actividades de su mujer, Begoña Gómez.

Para Tellado, el presidente del Gobierno "ha tratado de convertir al juez en culpable de no se sabe qué" con su querella por presunta prevaricación judicial. Además, ha calificado la "estrategia" como "tremendamente peligrosa" al poner "en tela de juicio" la separación de poderes y la independencia del poder judicial en España.

En este sentido, ha agregado que la cuestión se agrava cuando "además se utiliza la Abogacía del Estado y se pone al servicio de la familia Sánchez Gómez", porque en su opinión "no se investiga al presidente del Gobierno", sino "a una señora que se llama Begoña Gómez, casada con el presidente del Gobierno" y que "ha utilizado los resortes de poder que están al alcance de su marido".

"EL PSOE ENGAÑA A ERC"

Por otra parte, Tellado, ha considerado que Sánchez, está "engañando" a ERC con el preacuerdo que firmado el lunes con el PSC para que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos, dejando así de aportar al régimen común, ya que en su opinión es de "imposible aplicación" y "dudosa legalidad".

"Está engañando a Esquerra Republicana, consigue la investidura de (Salvador) Illa en Cataluña con un acuerdo para modificar el sistema de financiación común de nuestro país que nosotros creemos que es de imposible aplicación porque tiene dudosa legalidad y dudosa constitucionalidad", ha opinado.

Asimismo, ha especificado que lo pactado entre socialistas y soberanistas supone que se establezcan españoles y comunidades "de primera y de segunda" en función de "la necesidad de los votos independentistas", algo que ha calificado como un "ataque" al resto de comunidades autónomas que saldrían "perjudicadas" por el sistema de financiación.

"Rompería la solidaridad interterritorial de nuestro país y la multilateralidad que siempre ha regido el sistema de financiación común. Es desde luego un disparate sin ninguna duda, es un ejercicio de corrupción política y de corrupción económica inadmisible", ha sentenciado Tellado.

A su parecer, Sánchez "vuelve a engañar a sus socios como lo hizo Junts" para ser investido presidente del Ejecutivo. "Les engañó prometiendo una amnistía que todo parece indicar que no se puede aplicar en los términos que él comprometió y ahora lo hace con ERC", ha esclarecido el portavoz en el Congreso del PP.

EL PSOE SE TRAICIONA A SÍ MISMO

También ha ironizado que con la reciente decisión tomada por los socialistas, "el PSOE vuelve a traicionarse a sí mismo", aprobando medidas que meses atrás "se había comprometido a no aceptar" y repitiendo lo ocurrido cuando Sánchez "compró su investidura" a cambio de una Ley de Amnistía que había calificado como "inconstitucional" hasta el momento.

"Las redes sociales están llenas de vídeos de la vicepresidenta María Jesús Montero diciendo que nunca se rompería el sistema de financiación común de nuestro país, y lo que estamos viendo a priori es que ese es el elemento central del acuerdo de investidura del señor Illa", ha sentenciado, añadiendo que lo único que le queda por darle a los independentistas "es el referéndum".