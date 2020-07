El PP acusa a Sánchez de "lavarse las manos" ante los rebrotes y le pide atender el plan que Casado presenta esta semana

Montesinos critica que no esté "trabajando codo con codo" con las CCAA: "Tenemos el peor Ejecutivo en las circunstancias más complejas"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "desaparecido", "mudo" y de "lavarse las manos" ante los rebrotes del coronavirus que se están produciendo en las distintas autonomías, y le ha urgido a atender el plan jurídico que el líder de su partido, Pablo Casado, presentará esta misma semana en el Congreso de los Diputados.

En una entrevista en Canal Sur, que ha recogido Europa Press, Montesinos ha afirmado que la "improvisación del Gobierno" en la crisis del Covid-19 está pasando "factura". "Tenemos el peor Ejecutivo en las circunstancias más complejas", ha manifestado.

Así, ha recalcado que hay "muchísimos españoles" que se están preguntado por qué el Gobierno de España "no está coordinando, supervisando y trabajando codo con codo con las comunidades autónomas". A su entender, el Ejecutivo está "mudo, desparecido y no ha presentado un plan para dar certidumbre en materia turística".

"La improvisación, los bandazos, tienen un coste altísimo y estamos comprobando hoy que este Gobierno no está a la altura de las circunstancias y que no coge además la mano tendida del PP, de Pablo Casado, que lleva meses planteando un plan jurídico ante los rebrotes y un plan de choque económico, que incluía también una batería de medidas en materia turística", ha enfatizado.

CASADO LLEVARÁ AL CONGRESO UN PLAN JURÍDICO

En este punto, ha avanzado que esta semana el PP registrará en las Cortes Generales un "plan B jurídico con medidas concretas para actuar contra los rebrotes", con el fin de que "todas las comunidades autónomas sepan lo que tienen que hacer y no volver al estado de alarma".

Según ha añadido, se trata de que se pueda confinar a parte de la población y si es necesario "haya un mando único sanitario" con el fin de "coordinarse" y "trabajar codo con codo con las comunidades autónomas".

De la misma manera, ha criticado que el Gobierno de España se "lave las manos ante la inmigración" y ha señalado que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado que el Ejecutivo central "no asuma sus competencias" en esta materia.

PREGUNTA POR QUÉ LOS MINISTROS "APLAUDÍAN" A SÁNCHEZ

Montesinos ha dicho que "muchos españoles", al ver las imágenes de los ministros la pasada semana "aplaudiendo al presidente Pedro Sánchez" --tras conocerse las ayudas europeas--, se están preguntando "por qué aplauden y sonríen tanto" cuando las circunstancias son "muy complejas".

En este punto, ha dicho que el PP va a seguir "tendiendo la mano" al Gobierno y ejerciendo una oposición "firme, responsable y planteando soluciones" en el Parlamento, así como "denunciando lo que hace mal". "Si el Gobierno llama, aquí está el PP para buscar soluciones para el conjunto de los españoles", ha enfatizado.

Montesinos ha preguntado quién conoce el plan del Gobierno ante los rebrotes y ha afirmado que "no se puede lavar las manos". Y ha subrayado que no se puede decir que el PP "crispa" por denunciar que el Ejecutivo no haga "absolutamente nada" ante lo que está sucediendo.

"Emplazamos al Ejecutivo formalmente a que escuche al presidente Casado, a que escuche nuestro plan B jurídico y nuestro plan de choque económico, que incluye una batería de medidas económicas relacionadas con el sector del turismo porque no podemos dar la temporada por perdida", ha resaltado.

Asimismo, el vicesecretario de Comunicación del PP ha criticado que el Ejecutivo busque salvar de la cuarentena británica a Baleares o Canarias y no a otras comunidades como Andalucía, que también reciben a muchos turistas británicos.

A su entender, no se puede buscar soluciones "para unas partes de España y no para otras". "¿Por qué Canarias sí, pero por qué Andalucía no?", se ha preguntado Montesinos, que es diputado del PP por Málaga.

CASADO PRESIDE LA COMISIÓN SEGUIMIENTO COVID DEL PP

Precisamente este lunes el presidente del Partido Popular preside la reunión de la Comisión de Seguimiento del Covid-19 creada por la formación, un encuentro que tendrá lugar a las 12:00 horas en la sede nacional.

En la reunión también participarán, entre otros, los vicesecretarios Elvira Rodríguez, Cuca Gamarra y Jaime de Olano; las ex ministras de Sanidad, Ana Pastor y Dolors Montserrat; y los ex secretarios de Estado, Isabel Borrego y Mario Garcés, según ha informado el PP.