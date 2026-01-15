El PP desdeña las explicaciones de Montero sobre la SEPI y la citará en la comisión de investigación del Senado

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante un pleno en el Senado, a 9 de abril de 2025, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha desdeñado las explicaciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sobre las "presuntas irregularidades" en la SEPI, por lo que ha anunciado que la citará en la nueva comisión de investigación de la Cámara Alta sobre este asunto.

Los 'populares' han utilizado su mayoría absoluta para forzar un Pleno extraordinario en el Senado con la comparecencia de la ministra Montero para explicar las "presuntas irregularidades" dentro de la empresa pública SEPI.

Y durante su intervención, Montero ha explicado que no dispone de más información porque está bajo secreto de sumario, pero ha dicho que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un periodo en el que ya no se encontraba al frente de la empresa pública, al tiempo que ha sostenido que, hasta el momento, las investigaciones no apuntan a ninguna ilegalidad en la tramitación de contratos.

Sin embargo, el PP no da por válidas estas explicaciones y ha adelantado que la citará la nueva comisión de investigación del Senado otra, que estará centrada en la actividad de la SEPI, con el objetivo de dilucidar si el Ejecutivo "pudo beneficiar" con el "pago de favores" al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates como el de la aerolínea Plus Ultra.

Del mismo modo, Alicia García ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de situar a Montero como "pieza clave" dentro del Ejecutivo central y el PSOE para "exportar el modelo del fraude de los ERE a toda España".

Desde aquí, Alicia García ha señalado que Montero "pasó de ser la consejera de los ERE, a la vicepresidenta de las mordidas, la jefa política de Ábalos y Cerdán, la compañera y amiga de Paco Salazar, la responsable política del agujero negro de la SEPI, y la ministra que dinamitó la igualdad entre españoles".

Asimismo, la portavoz 'popular' ha lanzado varias preguntas a la ministra Montero, a la que ha acusado de ser la "responsable" de la SEPI y de los "vacíos de mando" en esta empresa pública durante casi dos años.

"Usted diseñó la estructura. Usted controló desde su gabinete. Y ahora quiere presentarse como espectadora", ha sostenido la portavoz del PP.

MONTERO NO LO VE NECESARIO

Pero la ministra ha criticado que el PP vaya a crear una nueva comisión de investigación en el Senado sobre este asunto, que está en secreto de sumario.

"¿Para qué? ¿Para entorpecer el trabajo de los tribunales? ¿Para hacerle el trabajo a los tribunales? ¿Para qué? Si está declarado secreto de sumario", ha cuestionado Montero al PP.