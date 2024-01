El PP acusa a Urtasun de usar "mantras anacrónicos" como cultura "colonial" y desconocer la historia

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper (c), a su llegada a la Comisión de Cultura, en el Congreso de los Diputados, a 22 de enero de 2024, en Madrid (España).

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS)

El PP ha acusado este lunes al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de convertir la cultura en un "arma política arrojadiza" y repetir "mantras anacrónicos" como 'cultura colonial' que, a su juicio, "dibuja una España que solo existe y ha existido en su imaginación". Es más, ha dicho que "sorprende" que "desconozca" la historia de España, su producción cultural y su posición en el mundo, según han señalado a Europa Press fuentes del partido.

En su comparecencia en el Congreso, Urtasun ha anunciado un proceso de revisión de las colecciones de Museos Estatales que "permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones", la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.

El PP considera que Urtasun "está importando debates de otros países porque desconoce la historia de España". A su entender, desde que tomó posesión del cargo, "se ha dedicado a convertir la cultura en un arma política arrojadiza", algo que ha tildado de "inaudito".

"España no tiene nada que ver con la caricatura ridícula que parece que el ministro se empeña en describir. Nuestra cultura se disfruta en el mundo entero, heredera de nuestra historia y con lazos únicos con el mundo hispanohablante; desde el respeto y admiración mutua. Las instituciones culturales a ambos lados del Atlántico, en España y Latinoamérica, llevan décadas creando una cultura de igualdad y fraternidad", han indicado las mismas fuentes.

Los 'populares' han respondido además al ministro de Cultura que "no hace falta crear lo que ya está funcionando en instituciones como el Museo del Prado o el Museo de la Hispanic Society en Nueva York", han indicado las mismas fuentes.

NO SER UN "BURÓCRATA IDEOLOGIZADO"

Según el PP, "lo único que ha propuesto hasta el momento es utilizar la cultura como cemento del muro que el Gobierno quiere construir contra todos los que no piensan como ellos". "Creemos en la cultura como la mejor embajadora de nuestro país, y no la concebimos como un arma política para atacar a España ni para dividir a los españoles", han indicado fuentes del PP. A su entender, la gestión cultural del ministro refleja cómo gobierna su coalición: "división, enfrentamiento y manoseo de todo lo que debería ser común".

Durante su comparecencia en el Congreso, el vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha pedido a Urtasun que no se convierta en un activista. "No toda la cultura es de izquierdas, si

transita por esa idea nos estará expulsando a muchos", ha afirmado, para advertir de que "un ministro de Cultura no debe ser un burócrata

ideologizado".