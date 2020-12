El PP advierte al Gobierno de que indultar a los presos del 'procés' "rozaría la ilegalidad administrativa y penal"

Esperan que "alguien del Gobierno" desautorice a Ábalos, al que califican de "ministro especialista en versiones" por el 'delcygate'

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha señalado este lunes que en caso de que el Gobierno tramitara los indultos para los presos del 'procés' independentista catalán "se rozaría la ilegalidad administrativa y penal" porque el derecho de gracia del Ejecutivo "no es absoluto y no puede hacer lo que le venga en gana".

En una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, López reaccionaba así tras ser preguntado por las declaraciones de este domingo del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a La Vanguardia en las que sostuvo que "el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones", ante la petición de los dirigentes independentistas condenados por el 1-O.

Ahora, López espera que "alguien del Gobierno" desautorice a Ábalos, al que ha calificado de "ministro especialista en las versiones" recordando que "mintió hasta cinco veces" sobre la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas el pasado mes de enero.

Para López, en caso de que se concedieran esos indultos se iría contra el fin mismo de la norma, ya que, según ha añadido, "uno de los elementos que exige la ley es que haya pruebas del arrepentimiento de los condenados". Y ha explicado que en este caso "hay pruebas de todo lo contrario, que no solo no se arrepienten sino que dicen que harían lo mismo, justifican lo que hicieron y no asumen su culpa".

Por eso, el consejero madrileño ha incidido en que conceder el indulto "a este grupo de delincuentes que no asumen su culpa, es ilegal y contrario el orden administrativo y penal", por lo que no cree que el Ejecutivo se atreva a indultarlos.

REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN

Respecto a otro de los asuntos que el Gobierno prevé abordar, la reforma del delito de sedición, López ha considerado que esa modificación tal y como la dibuja el Ejecutivo de Sánchez es "inadecuada", y ha recordado que los condenados por el 'procés' debieron serlo por el delito de rebelión dado que fueron contra el orden constitucional.

Con todo, ha recordado, dado que el Código Penal no permite que sean condenados por rebelión porque no hubo la suficiente violencia, ahora "no tiene sentido" que por un error legislativo de un Gobierno socialista anterior, se cometa el "error" de aminorar penas del delito de sedición para aliviar consecuencias penales".

"Los hechos no solo contrariaron el orden publico, sino el orden constitucional. Y esto es muy grave, el Gobierno debería estar en la recriminación de estos hechos y no en buscar ese alivio moral, como dice Ábalos", ha insistido.

No obstante, ha desligado esa reforma de la negociación que se pueda realizar para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. "Solo estamos a la espera de que se nos garantice que Unidas Podemos no va a estar en el diálogo para renovar" esos órganos, ha añadido.