El PP advierte al PSOE que querer "blanquear" a ERC hablando de "conflicto político" es "ensuciar la Constitución"

González Terol espera que lo ocurrido en el Congreso no sea "el anticipo ni la tónica general de esta legislatura, dure lo que dure"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, ha advertido este miércoles al PSOE de que querer "blanquear" a ERC hablando de "conflicto político" es "ensuciar la Constitución". A su entender, eso es un "indicativo del camino que ha elegido" el socialista Pedro Sánchez tras las elecciones del 10 de noviembre.

Así se ha pronunciado después de que las delegaciones de PSOE, PSC y ERC reconocieran este martes, tras su segunda reunión negociadora, haber avanzando sobre la manera de encauzar "el conflicto político" en Cataluña y acordaran volver a verse el 10 de diciembre.

González Terol ha indicado que hasta ahora todos los constitucionalistas han hablado de la necesaria aplicación de la ley y ha recordado que ERC tiene políticos condenados por sedición. "Querer minimizar eso o blanquear a ERC y los condenados diciendo que aquí hay un conflicto político es ensuciar la Constitución y el sentido de Estado que debería tener el PSOE", ha enfatizado en una declaración en Onda Madrid, recogida por Europa Press.

Dicho esto, ha señalado que la declaración política del PSC reconociendo a Cataluña como una nación y el comunicado pactado este martes entre PSOE y ERC es "un movimiento más". "Parece que los movimientos de Sánchez están en la línea de conformar un gobierno sólo con Unidas Podemos y con ERC", ha apostillado.

El dirigente del PP ha asegurado que la "presión" está en Pedro Sánchez y no en el Partido Popular, al que ni siquiera ha llamado. "Queremos que Sánchez vuelva al constitucionalismo, al sentido común y rompa con los comunistas y que no continúe con ERC", ha agregado.

REPARTO DE LA MESA DEL CONGRESO

Tras la constitución de la Mesa del Congreso, González Terol ha explicado que el PP ofreció a Vox "un pacto razonable" para que todo el centro derecha estuviera en la Mesa del Congreso, pero Vox no lo apoyó y "consiguió que el diputado Gerardo Pisarello de Unidas Podemos, que arrancaba las banderas de España en Cataluña", esté presente en ese órgano.

En este punto, ha dicho que "nadie" entiende que partidos que presumen de "evitar que los golpistas estén en los gobiernos", en alusión a Vox, faciliten que "la extrema izquierda" de Unidas Podemos tenga tres miembros en la Mesa.

Además, y después de la actuación de Vox, ha recalcado que el PP espera que lo que se vivió este martes en el Congreso no sea "el anticipo ni la tónica general de esta legislatura, dure lo que dure". A su entender, la "vía de las rencillas" con otros partidos del centro político "no llevan a ningún sitio" y "fue un error no ir al voto estratégico" que sí que expresó "la izquierda y la extrema izquierda" en la Mesa.