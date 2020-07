El PP afea a Cs "apuntarse" a acordar los PGE sin conocer su contenido: "Espero que no esté en la firma por la firma"

Elvira Rodríguez acusa al Gobierno de lanzar "cortinas de humo" con los Presupuestos y exige que los presente antes de apelar a acuerdos

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha afeado a Ciudadanos que "se apunte" a acordar con Pedro Sánchez los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin conocer su contenido y ha advertido al Ejecutivo que, si al final es Podemos el partido que lleva el "peso" en el diseño de esas cuentas públicas, que no "busque" al Partido Popular. Además, ha acusado al Gobierno de lanzar "cortinas de humo" con los Presupuestos y le ha emplazado a presentarlos antes de "apelar a los acuerdos" con los grupos.

Rodríguez, que fue secretaria de Estado de Presupuestos en el Gobierno de José María Aznar y después ministra de Medio Ambiente, ha respondido de esta forma a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha pedido al PP dejar atrás "intereses partidistas" para jugar un "papel fundamental" en la negociación de las cuentas públicas, que el Gobierno quiere presentar a la vuelta del verano.

"En mi humilde opinión, basada en mi experiencia, con los PGE están lanzando cortinas de humo. Cuando los hagan y tengan el papel preparado, que lo pongan encima de la mesa y ya hablaremos", ha afirmado Rodríguez, para recriminar al Gobierno que públicamente hable de "acuerdos, acuerdos" pero "luego llega el presidente del Gobierno y dice que nada de acordar con el PP".

Por eso, ha resaltado que no sabe cómo la titular de Hacienda "no se sonroja" cuando dice eso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Póngase de acuerdo con la ministra de Economía y digan cuál va a ser el cuadro macro del año 2021, que es el disparadero de salida de los Presupuestos", ha recomendado.

LA SUBVENCIÓN O RENTA MÍNIMA, ALGO "TEMPORAL"

En una entrevista concedida a Europa Press, Rodríguez ha señalado que si el Gobierno decide incrementar o crear nuevos impuestos hay que analizar también "su impacto" sobre el crecimiento de la economía porque "la imposición no es neutral". "Si es un presupuesto en el que quien lleva el peso del diseño es Unidas Podemos y nos plantean una subida generalizada de impuestos del 20%, que no nos busquen", ha avisado.

En este sentido, ha asegurado que ahora lo que necesita España es "crecer y crear empleo" y ha dicho que el PP espera que las cuentas públicas "no estén llenas de subvenciones". "La subvención o renta mínima tienen que ser una situación temporal, donde ayudes a la gente a que se integre en la sociedad", ha afirmado, para advertir de que esa situación, teniendo en cuenta el empleo sumergido que hay en España, "puede tener efectos colaterales no deseados".

Rodríguez ha recalcado que hay que ofrecer alternativas a los ciudadanos y el futuro "no es una subvención". "Si hacemos una encuesta bien hecha va a ganar por goleada quien prefiera tener un empleo serio, digno y pensar en su futuro, que los que quieran estar permanentemente subvencionados", ha declarado.

"SORPRENDIDA" CON ALGUNAS ACTUACIONES DE Cs

La también exministra de Medio Ambiente ha criticado además que Ciudadanos se abra a negociar y acordar los Presupuestos con el Gobierno de coalición sin conocer de antemano el contenido de los mismos. "Algunas de las contestaciones simplistas que hace Cs con respecto a brindarse a apoyar los Presupuestos, me sorprenden", ha manifestado.

En este sentido, la responsable de Política Sectorial del PP ha dicho que ella rechaza "el acuerdo por el acuerdo" y ha añadido que si el contenido de los PGE es "bueno" estarán "todos conformes". "Espero que Ciudadanos no esté en la firma por la firma", ha aseverado.

Rodríguez ha puesto como ejemplo de esa situación lo que ha ocurrido en la Comisión de Reconstrucción del Congreso tras los acuerdos del PSOE con el partido naranja. "A mi me han dejado insatisfecha las enmiendas transaccionales que ha hecho Cs con el PSOE porque ha descafeinado sus propuestas y porque son muy vacías", ha valorado.

Eso sí, ha saludado que el partido que preside Inés Arrimadas sí que fijara una "línea roja" con la educación concertada, "desmarcándose" del paquete social. "Quiero pensar que si lo que realmente se pone encima de la mesa es algo que no es bueno para los españoles y para España, que Cs no se apunte. Y desde luego, yo no diría a priori que me voy a apuntar y luego pensármelo", ha resaltado.

Dicho esto, ha emplazado de nuevo a Montero a poner los números encima de la mesa y ha avisado de que no puede pretender un "contrato de cohesión", en el que el Ejecutivo presenta el documento y los demás firman. "Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es el presupuesto y después, si acaso, apelar a los acuerdos", ha abundado.

"EUROPA HA SALIDO EN AUXILIO"

En cuanto a los fondos europeos aprobados por Bruselas, Rodríguez ha saludado que Europa haya salido "en auxilio de los países europeos" y de los miembros del "club" de forma "solidaria" porque "le interesa que no haya asimetrías" y que todos los países salgan adelante. Eso sí, ha subrayado que, como es "lógico", se trata de una "solidaridad responsable".

Así, ha dicho que era "absurdo" pensar que la UE no exigiría esa responsabilidad o condicionalidad porque "nadie te da nada a cambio de nada". Según ha destacado, por ahora se conoce el importe pero "falta lo más importante", que es la "letra pequeña" de los reglamentos que dará las reglas de cómo se va a transferir ese dinero y se van a hacer los préstamos.

Rodríguez ha asegurado que la propia UE ha marcado el camino de esos fondos al aludir al crecimiento verde o la digitalización de la economía, por lo que ha avisado que aquel que crea que ese dinero "es para cualquier cosa, está muy equivocado". De hecho, ha recalcado que no está destinado a cubrir el ingreso mínimo vital y ha añadido que ha leído tuits en ese sentido que "sorprenden".

VOLVER MÁS ADELANTE A LA "ORTODOXIA PRESUPUESTARIA"

Asimismo, la exministra ha dejado claro que la ayuda europea "no va a hacer que desaparezca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento", ya que "cuando se levante cláusula de escape" hay que volver a la "ortodoxia presupuestaria". "Países heterodoxos en este sentido le pueden hacer mucho daño a la moneda única", ha advertido, para añadir que hay que "ordenar las cuentas de casa".

Después de que Pablo Casado haya asegurado que los fondos no pueden destinarse en 'otro plan E' y si teme que ese dinero se malgaste, Rodríguez ha indicado que "el riesgo siempre existe" y ha asegurado que ahora hay que intentar que los proyectos que se financien con esa ayuda europea sean "los mejores posibles" para crecer y generar empleo. "Ésta es una oportunidad, aprovechémosla", ha finalizado.



