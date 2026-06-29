El PP alerta del "impacto electoral" de las nacionalizaciones y dice que con Sánchez "todo es posible": "No nos fiamos"

Archivo - El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, en un paseo electoral por la Plaza de la Encarnación. A 14 de mayo 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha alertado este lunes del "impacto electoral" que pueden tener las 2,5 millones de nacionalizaciones que, según ha dicho, llevará a cabo el Gobierno a través de la llamada 'Ley de Nietos' y ha asegurado que con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "todo es posible" y su partido "no se fía".

"Lo que quería decir esta mañana Feijóo cuando habla de ingeniería electoral es que cuando están Sánchez y su Gobierno por medio todo es posible. Y no nos fiamos, se lo confieso. No nos fiamos de los procedimientos. Y por eso le digo que vamos a estar encima", ha afirmado Sémper.

Así se ha pronunciado después de que Feijóo haya acusado a Sánchez de practicar "ingeniería electoral" para conseguir "nuevos votantes" a través de la 'Ley de Nietos' --una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática-- y dar derecho a voto a 2,5 millones de personas porque "no le salen las cuentas". Dicho esto, ha avanzado que si gobierna llevará a cabo una reforma de la ley de nacionalidad en la que fijará "requisitos adicionales" para obtenerla.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha resaltado que lo que está advirtiendo es que "hay potencialmente dos millones y medio de nuevos electores" a través de la llamada 'Ley de Nietos" y eso "tiene un impacto electoral" y "un impacto en el censo". "Dos millones y medio, potencialmente, de nuevos electores. Y nos preocupa, nos importa, es relevante", ha abundado.

El dirigente del PP ha indicado que es "relevante comprobar" si ese proceso de nacionalización se está haciendo "con todas las garantías en los países de origen". "Parece razonable que estemos ocupados con el tema", ha apostillado, para añadir que su partido "no prejuzga" el sentido del voto.

FEIJÓO PAGA SU VIVIENDA: "HASTA AHÍ PODÍAMOS LLEGAR"

Por otra parte, Sémper ha insistido en la Feijóo y su pareja pagan la vivienda en la que residen, en el madrileño barrio de El Viso, después de que hace una semana el jefe del Ejecutivo le emplazara en el Pleno del Congreso a aclarar cuánto paga y si lo hace él o su partido.

Al ser preguntado expresamente si esa residencia la pagan ellos personalmente, el PP o la empresa en la que trabaja la pareja de Feijóo, Sémper ha dicho que puede entender que haya españoles que "ya no confían en la palabra de los políticos" porque tienen un presidente del Gobierno que "ha mentido sistemáticamente" y "la moralidad en el ejercicio de la política" se "ha resentido de una manera profunda".

"Yo lo que le puedo asegurar y le puedo reiterar es que la vivienda en la que vive Alberto Núñez Feijóo está pagada por él y por su pareja. Hasta ahí podíamos llegar. Y créanme, no todos somos iguales afortunadamente", ha proclamado.

"OFRECER A LOS CATALANES UN PROYECTO DE FUTURO"

Por otra parte, Sémper ha expresado su satisfacción por el éxito del Congreso del PPC celebrado este fin de semana, en el que han renovado la dirección con el liderazgo de Alejandro Fernández para dar un nuevo impulso al proyecto y ofrecer a Cataluña un horizonte de futuro

Dicho esto, ha subrayado que el PP está "preocupado" por la España del año 2026, no por la del 2018, y quiere "ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro" y de "progreso". A su entender, se trata de un proyecto que "es infinitamente mejor que el que defienden los nacionalistas y los socialistas en Cataluña".

Al ser preguntado si el PP se plantea retirar el recurso que presentó contra la amnistía, Sémper ha dicho que las palabras de Feijóo no implican "retirar absolutamente nada". "Lo que estamos diciendo es que Cataluña necesita mirar al futuro con esperanza y un proyecto político que ofrezca respuestas a los problemas que tienen los catalanes", ha reiterado, para añadir que todo lo que ha dicho el PP en el pasado "sigue absolutamente vigente".