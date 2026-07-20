El PP, antes de que declare como imputado el socio de Zapatero: "Cada información que conocemos es más preocupante"

9ff80d046ba2811beb049f65f7e1d6e7.jpg - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este lunes, un día antes de la declaración ante el juez del empresario Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero, que "cada información" que van conociendo "es más preocupante".

"Veremos que cuenta Julito", ha enfatizado, poco antes de que el socio Zapatero haya trasladado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' que el expresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" y ha admitido una comisión del 1% por intermediar en el rescate concedido por el Gobierno a la aerolínea en pandemia. Así consta en un escrito presentado este lunes un día antes de su declaración como imputado.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Ezcurra ha indicado que "Julito Martínez" es "el amigo del faro moral", en alusión a Zapatero, y ha recalcado que declara este martes "por corrupción en la Audiencia Nacional".

"En cuanto a la declaración de Julito, del amigo Julito, cada información que vamos conociendo es más preocupante, pero siempre decimos lo mismo, son los jueces quienes tienen que valorar cada medio de prueba. Veremos lo que hace Julio Martínez, lo que declara ante el juez, qué pruebas aporta y qué determina la justicia", ha manifestado.

Sin embargo, ha dicho que es "muy muy muy evidente" que el PSOE "del zapaterismo al sanchismo se ha convertido en un gigantesco dilema del prisionero". "Cada investigado tiene que elegir entre proteger al partido o protegerse a sí mismo y esto es bastante grave", ha aseverado.

Según Ezcurra, con cada nueva declaración y cada nuevo medio de prueba que se solicita, se "estrecha un poco más la celda del socialismo". "Mucha gente va a tener que explicar ante el juez quién sabía qué, quién cobró qué y por qué", ha agregado.

"LA SENTENCIA POLÍTICA CORRESPONDE A LOS ESPAÑOLES" EN LAS URNAS

Además, ha destacado que la semana empieza con más frentes abiertos, con "Jéssica Rodríguez, el hermano de Ábalos y un alto cargo de ADIF desfilando ante el juez", y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, compareciendo en el Senado en una comisión de investigación.

La dirigente del PP ha señalado que los jueces dirimirán la responsabilidad judicial, pero "la sentencia política corresponde a los españoles y lo harán en cuanto el bunkerizado Sánchez ponga las urnas".