El PP aprueba un informe en el Senado en el que advierte que el cupo catalán agravaría las desigualdades entre CCAA

Recalca que los expertos dudan de su constitucionalidad y abogan por que la financiación autonómica se negocie de forma multilateral

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha sacado adelante este lunes con su mayoría absoluta en el Senado un informe en el que advierte que el pacto entre PSC y ERC para una financiación singular de Cataluña "podría agravar las desigualdades" entre comunidades autónomas, entre otras conclusiones.

El documento, recogido por Europa Press, ha sido aprobado por los 'populares' en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la que llamaron principalmente a expertos en financiación autonómica críticos con el denominado cupo catalán.

"El acuerdo detrae del sistema una importante parte de los recursos, que automáticamente suponen una reducción de los recursos disponibles para el resto", señala el informe del PP, que incide en que "las consecuencias que puede producir esta determinación podrían agravar las desigualdades entre regiones si no se establecen salvaguardas claras". "Y este acuerdo no las establece", apostilla.

Para el PP, "es cierto que es difícil cuantificar los recursos que quedan detraídos, puesto que el acuerdo es político y no detalla las consideraciones técnicas, pero ello no quiere decir que no se puedan apreciar con claridad los efectos de las estructuras que establece, aunque no puedan ser dotadas de dimensión exacta".

Hacen hincapié en que los comparecientes mostraron de forma mayoritaria una "preocupación importante sobre cómo el acuerdo debilita la solidaridad entre territorios", añadiendo que "es un pilar del sistema de financiación autonómica establecido por la Constitución".

Sobre el principio de ordinalidad, señalan que su aplicación es compartida por la mayoría de los expertos "como un indicador de la capacidad fiscal de cada territorio, pero no entendiendo la posición relativa de cada comunidad --en relación a las demás-- como una posición absoluta e inmutable".

El PP expone en el documento que los comparecientes coinciden en que el diseño del sistema de financiación autonómica "se debe hacer entre todos, aunque luego se pueda particularizar su aplicación a detalles concretos fruto de las singularidades de cada territorio, pero sin variar la estructura fundamental".

En cuanto a la constitucionalidad del acuerdo, manifiesta que casi todos los expertos apuntaron que el sistema de financiación al que daría lugar "no es ni el régimen común ni el régimen foral", los dos sistemas contemplados en la Constitución, por lo que considera que "no se encuentra dentro del marco constitucional actual".

EL ESTADO SE QUEDARÍA SIN RECURSOS

Los 'populares' indican que el principio de suficiencia financiera también se vería afectado, ya que para la mayoría de comparecientes la reducción de lo que aporta Cataluña a la nivelación interterritorial podría dejar insuficientemente financiadas a otras comunidades, "estimando que podría impactar negativamente en los territorios con menos capacidad recaudatoria, exacerbando desigualdades".

"Si este sistema se extiende a todas las comunidades, los recursos disponibles por la Administración Central no alcanzarían ni para pagar los intereses de la deuda del Estado", avisan.

En el informe, además, el PP recoge que los expertos que comparecieron se posicionaron de manera firme contra la ruptura de la Agencia Tributaria estatal para potenciar una catalana propia, que sería "un error con graves consecuencias" porque "aumentaría el fraude fiscal, incrementaría los costos para los ciudadanos y debilitaría la eficacia en la recaudación" al "vaciar al Estado de su capacidad recaudatoria".

Avisa, en este sentido, que la creación de un sistema tributario singular para Cataluña "puede incrementar el riesgo de competencia fiscal desleal".

Y menciona que, para los expertos, incluso en la situación menos lesiva para la Administración Central de implementarse el acuerdo entre PSC y ERC, "habría una mejora de la financiación que recibiría Cataluña en detrimento del resto de regiones".

REFORMA URGENTE DEL SISTEMA

Por último, el PP subraya que los expertos coinciden en que es necesaria una reforma "urgente" del sistema de financiación autonómica para garantizar un reparto de recursos "más justo y eficiente".

"No se debe olvidar que el Gobierno ha justificado este acuerdo como un primer paso hacia la necesaria reforma del sistema, obviando que ese es un proceso que se inició formalmente en 2017 y cuyas primeras fases desembocaron en la publicación de un informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo que no ha sido tenido en cuenta en absoluto para este acuerdo", critica.

Los 'populares' concluyen que los expertos comparten que el sistema actual necesita una reforma integral que garantice suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad y multilateralidad.

ERC, JUNTS Y PSOE RECHAZAN EL INFORME

En contra del informe del PP se ha pronunciado Esquerra Republicana, que en un voto particular ha defendido el acuerdo con el PSC porque "busca hacer justicia con Cataluña después de años de infrafinanciación".

Junts, en la misma línea, lo ha calificado de "informe de parte" y de "excusa para organizar un aquelarre" en el Senado y "negar lo que es evidente: que hoy Cataluña es un país infrafinanciado", según el senador Eduard Pujol.

Por su parte, la socialista María del Carmen Silva ha acusado al PP de mentir al atribuir esas conclusiones a la mayoría de expertos y ha reivindicado que en la historia de la financiación autonómica "la bilateralidad ha jugado un papel imprescindible y Cataluña siempre ha jugado un gran papel, pero también otras comunidades autónomas donde se hicieron negociaciones bilaterales para finalmente aprobarlo de forma multilateral".