El PP avisa que derogar la reforma laboral es "muy mala noticia" y pide a Sánchez hacer público lo firmado con la UE

Elvira Rodríguez advierte de que la derogación se aleja de la flexibilidad que pedía Europa para "desbloquear" los fondos europeos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular considera que el comunicado del Gobierno en el que se compromete con la derogación de la reforma laboral evidencia que "hoy gana" la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero no ha descartado que vuelva a cambiar de opinión. Tras asegurar que ese paso es "muy mala noticia", ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a hacer público el acuerdo de reformas que ha firmado con la UE.

El Gobierno ha emitido un comunicado, tras la reunión de hoy del presidente del Gobierno con las vicepresidentas primera y segunda, en el que asegura que está "comprometido con la derogación de la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación" enviado por el Ejecutivo a la Comisión Europea. Esto significa que Sánchez ha aceptado "derogar" la reforma laboral de 2012 como ha defendido hasta ahora Yolanda Díaz.

El PP ha salido en defensa de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitió crear más de tres millones de puestos de trabajo e impulsó los ERTE en la pandemia, según fuentes 'populares'. El líder del PP, Pablo Casado, ya había anunciado que está dispuesto a movilizarse en las instancias europeas para mantener esa reforma laboral.

"CAMBIARÁ DE OPINIÓN MAÑANA"

Aunque el presidente del Gobierno haya aceptado este martes la derogación de la reforma laboral, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, no ha dado credibilidad a sus palabras porque "Sánchez dijo una cosa ayer, otra hoy y cambiará de opinión mañana".

"Hoy gana Díaz, mañana lo hará Calviño. El Gobierno es una auténtica jaula de grillos y este caos genera incertidumbre económica", ha afirmado el dirigente del PP, que ha emplazado al presidente del Gobierno a hacer público "el acuerdo de reformas firmado con la UE".

De la misma manera, la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha subrayado que derogar la reforma laboral del año 2012 es "la peor noticia" que podría recibir el mercado de trabajo español.

"Dicen que 'derogan' la reforma laboral del 12 en los términos del acuerdo de coalición. Salvo que sigan engañando y jugando con las palabras es la peor noticia que podía recibir nuestro mercado de trabajo y, por ende, los trabajadores españoles. Y Europa?", ha exclamado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Después, en unas declaraciones a los medios difundidas por el PP, Rodríguez ha insistido en que, si no se trata de "un nuevo engaño con las palabras", es "muy mala noticia" el anuncio del Gobierno de que sigue adelante con la derogación de la reforma laboral.

"Es muy mala noticia para los trabajadores que tienen trabajo y para los que están buscando", ha subrayado, para añadir que a falta de ver en qué se concreta el anuncio se aleja de lo que pedía Europa en flexibilidad para desbloquear la recepción de los fondos de Reconstrucción.

"No es lo que pedía Europa para desbloquear los fondos de reconstrucción, que seguía pidiendo flexibilidad y desde luego no retroceder sino seguir avanzando. Ya veremos en los próximos días o en las próximas horas, pero desde luego no es una buena noticia", ha concluido.